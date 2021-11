Das RKI meldet am Samstagmorgen 67.125 Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das sind 3201 Fälle mehr als am Samstag vor einer Woche (63.924).

Die Sieben-Tage-Inzidenz steigt weiter auf 444,3 (438,2 am Vortag). Die Zahl der in Deutschland im Zusammenhang mit dem Corona-Virus gestorbenen Menschen stieg um 303. Damit erhöhte sich die Zahl der gemeldeten Corona-Todesfälle auf 100.779.

Weltweit Besorgnis erregt die zunächst in Südafrika aufgetretene neue "Omikron"-Variante. Zahlreiche Staaten haben ihren Reiseverkehr mit dem Land eingeschränkt. Unter anderem Israel, Großbritannien, Italien, Russland, die Türkei, die USA, Kanada sowie Deutschland kündigten Einreiseverbote für Menschen aus Südafrika an.

Von den Einschränkungen betroffen sind teilweise auch Personen aus anderen Staaten des südlichen Afrikas wie Botswana, Eswatini, Lesotho, Mosambik, Namibia, Simbabwe und Malawi. Die Fluggesellschaften dürfen im Wesentlichen nur noch die Staatsbürger der jeweiligen Zielländer befördern, heißt es in den verschiedenen Verfügungen. Für die Einreisenden gilt eine zweiwöchige Quarantänepflicht, die auch nicht durch negative Tests verkürzt werden kann.

Klares Verständnis über die neue Gefahr

Kommissionschefin Ursula von der Leyen rief zu raschem und geschlossenem Handeln auf. "Reisen sollten ausgesetzt werden, bis wir ein klares Verständnis über die Gefahr haben, die von dieser neuen Variante ausgeht. Und Reisende, die aus dieser Region zurückkehren, sollten strenge Quarantänevorschriften einhalten."

Die Bundesregierung will Südafrika ab heute Nacht zudem zum Virusvariantengebiet erklären. Fluggesellschaften dürfen dann nur noch deutsche Staatsbürger nach Deutschland befördern. Zudem müssen alle Eingereisten für 14 Tage in Quarantäne – auch wenn sie vollständig geimpft sind. Die neue Einstufung wird möglicherweise auch Nachbarländer von Südafrika betreffen.

Zuvor hatte die Weltgesundheitsorganisation die Coronavirus-Variante als besorgniserregend eingestuft. Das teilte die Behörde nach Beratungen mit Experten mit. Der Erreger mit der wissenschaftlichen Bezeichnung B.1.1.529 weise eine große Zahl von Mutationen auf, die genauer untersucht werden müssten, begründete die WHO ihre Entscheidung. Die neue Variante erhält den Namen Omikron (oder Omicron).

Die Impfstoffhersteller BioNTech und Moderna kündigten Laboruntersuchungen bezüglich einer möglichen Anpassung des Impfstoffs an die neuen Variante an. Spätestens in zwei Wochen sei mit Erkenntnissen zu rechnen.

1. bestätigter Omikron-Fall in Belgien

Belgien meldete am Freitag den ersten Fall der neuen Coronavirus-Variante in Europa und kündigte Einschränkungen für Reisende aus Ländern im südlichen Afrika an.

Der belgische Gesundheitsminister Frank Vandenbroucke sagte: "Es gibt einen ersten bestätigten Fall dieser Variante. Diese ist von einer Person aus dem Ausland eingeschleppt worden, die am 22. November positiv getestet wurde, nicht geimpft war und sich vorher nicht infiziert hatte."

Die belgische Regierung kündigte zudem wieder strengere Regeln für private Feiern, in der Gastronomie und im Nachtleben an.