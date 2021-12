Covid-19 in Europa am 9. Dezember: So ist die Lage in Deutschland, Dänemark und Frankreich

Das Robert Koch-Institut meldet an diesem Freitag vor dem dritten Advent 484 Todesfälle durch Covid-19 in 24 Stunden sowie 61 288 bestätigte Neuinfektionen mit dem Coronavirus.

Die 7-Tage-Inzidenz sinkt weiter - auf jetzt 413,7.

Beim ersten Treffen des neuen Bundeskanzlers Olaf Scholz mit den Ministerpräsidentinnen und -präsidenten der Bundesländer sind keine neuen Maßnahmen beschlossen worden. Die Runde berät aber erneut in der kommenden Woche.

Lob an Lauterbach - und Protest von Impfgegner:innen

Und es gab Lob für den neuen Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD). Der Landeschef von NRW Hendrik Wüst (CDU) und der scheidende Regierende Bürgermeister von Berlin Michael Müller (SPD) äußerten sich positiv. Müller sprach von der "tiefen Kenntnis der Materie" Lauterbachs, der bei dem Treffen ausführliche Antworten auf viele Fragen habe geben können.

Neuer Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) mit Kanzler Olaf Scholz

Wie erst am Mittwoch bekannt wurde hatte es aber vor der Wohnung von Karl Lauterbach in Köln Protest von vier Impfgegner:innen gegeben. Einige waren laut Kölner Express "als Engel verkleidet".

Wie ist das mit der Impfpflicht?

Die neue deutsche Regierung plant eine Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen ab dem 15. März. Über eine generelle Impfpflicht wird weiter diskutiert.

In Frankreich, Italien und anderen EU-Staaten gibt es bereits eine Verpflichtung für Beschäftigte in Pflegeberufen und z.B. bei Polizei und Feuerwehr, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. In Österreich tritt die Impfpflicht für alle im Februar in Kraft.

Dänemark mit Inzidenz 643,7

In Dänemark liegt die 7-Tage-Inzidenz derzeit (Stand 09.12.2021) bei 643,8. Die Weihnachtsferien starten früher als geplant am kommenden Mittwoch - und die Regierung hofft, dass die Schulen Anfang Januar wieder geöffnet werden können.

Steigende Zahlen in Frankreich

In Frankreich haben die Gesundheitsbehörden am Donnerstag mehr als 56.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz ist landesweit auf fast 480 gestiegen. So hoch war die Inzidenz seit mehr als einem Jahr nicht.

Mehr als 2.500 an Covid-19 erkrankte Patientinnen und Patienten liegen auf französischen Intensivstationen. In vielen Regionen gelten für Krankenhäusern "plan blanc" genannte Notfall-Maßnahmen.

Nachtclubs müssen in ganz Frankreich für die kommenden vier Wochen dicht machen. Viele Unternehmen haben ihre Weihnachtsfeiern abgesagt. Angesichts der für diesen Dezember erwarteten Einbußen hat der Verband der französischen Hoteliers und Gaststätten-Betreiber weitere Staatshilfen gefordert.