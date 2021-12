Ist es möglich, anhand der Begriffe, die im Jahr 2021 am häufigsten im Internet gesucht wurden, auf das Jahr an sich und sein Geschehen Rückschlüsse zu ziehen? In groben Zügen, ist das wohl so. Google erhält jede Sekunde weltweit mehrere Millionen Suchanfragen. Dennoch war die Suchmaschine in diesem Jahr zum ersten Mal nicht die meistbesuchte Internetseite: TikTok hat den Suchgiganten vom Thron gestoßen und ist die beliebteste Internetseite im Jahr 2021 geworden.

Wir fassen zusammen, was die Nutzer:innen in Deutschland und der Welt am brennendsten interessiert hat.

Zwar gibt es das Wort "doomscrolling" - in sozialen Medien verweilen und dabei ständig damit rechnen, dass es schlechte Nachrichten geben könnte - so richtig in das Bewusstsein der Nutzer:innen scheint es aber erst in diesem Jahr gekommen zu sein. Es wurde so häufig gegoogelt wie nie zuvor.

Wie Google weiter mitteilte, waren auch positive Affirmationen (oder auch Bejahungen), die positive Effekte auf die Psyche haben sollen und in Mentaltrainings vorkommen sowie Shantis (buddhistischer Begriff für inneren Frieden) in den Top-Suchen weltweit häufiger vertreten als in den Vorjahren.

Suchanfragen, die uns schmunzeln lassen

Das berühmte Bild von Bernie Sanders in den USA, der bei der Amtseinführung von Joe Biden in seiner Daunenjacke und gestrickten Wollhandschuhe zu frieren schien, löste einen Suchansturm nach gestrickten Fäustlingen aus.

Bernie Sanders bei der Amtseinführung von US-Präsident Joe Biden im Januar 2021 Saul Loeb/AP

Mehr Leute weltweit haben bei Google gesucht, wie man sein eigenes Unternehmen gründet, als Menschen, die nach Jobs suchten.

Wegen der Corona-Lockdowns nicht überraschend suchten Menschen auch mehr als je zuvor danach, wie man gewisse Lebensmittel konserviert.

Das Interview von Meghan und Prinz Harry mit Oprah Winfrey war das am häufigsten gegoogelte Interview 2021.

Übereinstimmend mit den Fridays-for-Future-Demos in vielen Städten weltweit wurde mehr denn je nach den Auswirkungen von Klimawandel gesucht.

Noch nie zuvor wollten so viele Menschen wissen, wie man "Ich liebe Dich" in Gebärdensprache sagt.

Im August suchten besonders viele Nutzer:innen nach dem nächstgelegenen Skatepark.

Von Juli bis August suchen zehn Mal so viele Menschen nach der Antwort auf die Frage, wann sie eine Booster-Impfung bekommen könnten.

Welche generellen Suchanfragen gab es in Deutschland im Jahr 2021?

EM 2021 Bundestagswahl 2021 Corona Bundesliga Olympia 2021 Whatsapp Störung Biontech Aktie Zapfenstreich Merkel Gamestop Aktie Kasia Lenhardt

Nach welchen aktuellen Ereignissen oder Schlagzeilen wurde gegoogelt?

Bundestagswahl 2021 Corona Zapfenstreich Merkel Afghanistan Israel Hochwasser Bahnstreik Suezkanal China Rakete Vulkanausbruch La Palma

Nach welchen Politiker:innen wurde gesucht?

Armin Laschet Olaf Scholz Annalena Baerbock Angela Merkel Andrea Nahles Nicole Bauer Alice Weidel Christian Lindner Markus Söder Bärbel Bas

Welche Fragen wurden gestellt... mit warum? ...mit was? ...mit wie?

Warum geht Whatsapp nicht? Warum trägt Rüdiger eine Maske? Warum ist Dieter Bohlen nicht mehr bei DSDS? Warum geht Roblox nicht? Warum ist der Himmel gelb? Warum ist Benzin so teuer? Warum steigen die Corona-Zahlen? Warum funktioniert Instagram nicht? Warum ist der Wendler nicht mehr bei DSDS? Warum fressen Hunde Gras? Was kostet ein PCR-Test? Was ist das Kuba-Syndrom? Was ist mit Whatsapp los? Was ist 2G plus? Was bedeutet rawr? Was ist Clubhouse? Was sind medizinische Masken? Was bedeutet 2G? Was ist Abseits? Was bedeutet 3G plus? Wie lange ist ein Schnelltest gültig? Wie alt ist die Queen? Wie lange dauert ein PCR-Test? Wie alt ist Thomas Gottschalk? Wie alt ist Helene Fischer? Wie hat Deutschland gespielt? Wie lange geht der Lockdown? Wie viele sind geimpft? Wie viel Grad wird es heute? Wie alt ist Thomas Müller?

Die komplette Liste mit den Suchanfragen aller Länder der Welt für 2021 auf Google finden Sie hier.