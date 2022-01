Kulturhauptstadt 2022: Novi Sad setzt auf Brücken

Novi Sad ist eine von drei europäischen Kulturhauptstädten des Jahres 2022.

Neben der zweitgrößten Stadt Serbiens tragen auch Esch in Luxemburg und Kaunas in Litauen in diesem Jahr den Titel.

Das übergeordnete Thema in Novi Sads Kulturkalender 2022 ist ein verbindendes Bauwerk.

Brücken im Mittelpunkt

Nemanja Milenković, Geschäftsführer der Stiftung Novi Sad 2022, erläutert: „Das Programm rückt Brücken in den Mittelpunkt, mit deren Hilfe die Geschichte Europas und Novi Sads aus dem Blickwinkel der Identität erzählt wird, aber auch heutige europäische Fragen, Schwierigkeiten und Herausforderungen geschildert werden. Eine solche Kulturförderung gab es in den vergangenen 50 Jahren in Novi Sad nicht.”

Weltklassegeiger Stefan Milenković ist dabei

Novi Sad hat ausgediente Industrieanlagen umgerüstet, um dort Platz für Ausstellungen, Kunstwerkstätten und Theaterbühnen zu schaffen. Stefan Milenković, ein serbischer Geiger von Weltrang, tritt ebenfalls auf.

„Ich bin hier wegen meiner Familie und wegen der Herausforderung, unmittelbar am Leben der klassischen Musik in Serbien teilzunehmen. Einer der wichtigsten Punkte ist dabei natürlich das außerordentliche künstlerische Klima”, so Milenković.

Einwanderung und die Zukunft Europas gehören zu den weiteren Schwerpunktthemen, die in Novi Sad im Laufe des Jahres 2022 künstlerisch behandelt werden.

Novi Sad hofft auf steigende Besuchszahlen

euronews-Reporterin Natasa Kovacev berichtet: „Mehr als 4000 Menschen aus der Welt der Kunst nehmen am Programm der europäischen Kulturhauptstadt teil. In Novi Sad finden mehr als 1500 Veranstaltungen statt, die Stadt hofft, dass dadurch die Besuchszahlen nach zwei Jahren Coronavirus-Pandemie in die Höhe schnellen werden."