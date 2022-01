"Lieber Opa Karl" geht viral: Er wird 90 und ist dement

Auf Twitter geht "Lieber Opa Karl" viral. Die junge Frau hinter dem erfolgreichen Hashtag ist die Enkelin, die sich in dem sozialen Netzwerk @vlindermaan nennt.

Sie schreibt, sie führe ein chaotisch langweiliges Leben in Ostfriesland zwischen Familie, Nähmaschine, Basteln, Tieren und Hobbygärtnern. Und @vlindermaan hat mehrere Fotos von Opa Karl gepostet mit der Ansage: "Mein Opa Karl wird heute 90 Jahre alt! Er ist dement und lebt in einem Pflegeheim. Seine Angst ist, dass die Menschen ihn vergessen. Ich würde ihm morgen gerne viele Glückwünsche vorlesen, von Menschen die heute an ihn gedacht haben. Vielleicht habt ihr ja Zeit für einen Gruß?"

@vlindermaan erklärt, dass der Opa kaum noch Kontakt hat - und dass er auch mit ihrem Vater, seinem Sohn, vor allem über sie kommuniziert.

@vlindermaan auf Twitter Profilseite

Zum Geburtstag schreibt sie: "Im Heim wird heute eine besonders schöner Tag für ihn geplant. Die Betreuungskräfte haben einen Bogen gebunden für seine Zimmertür. Im Café Bereich wird eine Feier für ihn stattfinden mit Dingen die er immer besonders gern mochte. Mettbrote, Bier(alkoholfrei), Buttercremetorte und Kaffee. Für eine Stunde wurde ein Akkordeon Spieler gebucht der für ihn und seine 15 Gäste (Aus seiner Gruppe im Pflegeheim). Musik macht.

Alles ganz wunderbar was sie für meinen Opa geplant haben. Nur Besuch ist heute nicht erlaubt. Ich fahre dann erst morgen zu ihm.

Mein Opa mag so sehr die alten Lieder, vielleicht kennt ihr noch ein paar Zeilen aus fast vergessenen Texten. Er singt noch so gerne. Oder schreibt mir einen Geburtstagsgruß für ihn, er wird sich sehr freuen wenn jemand an ihn heute gedacht hat."

Und dann fügt die Enkelin noch hinzu: "Tut mir sehr leid, dass ich die Bildbeschreibung vergessen habe. Auf den Bildern sehr ihr meinen heute 90 jährigen Opa, er hat fast immer eine Zigarette in der Hand und trägt einen Cordhut."

Daraufhin hat @vlindermaan so viele Grüße und gute Wünsche für den Opa bekommen, dass ihr Slogan am Geburtstag des Großvaters innerhalb weniger Stunden viral geht.

Viele Userinnen und User schicken Songs oder Fotos mit.

Und wir schließen uns den guten Wünschen für Opa Karl und die Enkelin an: Alles Gute für 2022!