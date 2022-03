Scholz-Besuch in Israel überschattet vom Krieg in der Ukraine

Der Antrittsbesuch von Olaf Scholz als deutscher Bundeskanzler in Israel ist überschattet vom Krieg in der Ukraine. Für Entsetzen hat in der Ukraine und in Israel gesorgt, dass bei dem Angriff auf den Fernsehturm in Kiew auch das Holocaust-Mahnmal des Massakers von Babyn Jar getroffen wurde.

Zunächst besuchte der SPD-Politiker zusammen mit seinem Amtskollegen Naftali Bennett am Mittwochmorgen die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem. Der Kanzler sagte dort: "Das Menscheitsverbrechen der Shoah ließ die Welt in den Abgrund blicken. Der Massenmord an den Juden ging von Deutschland aus. Er wurde von Deutschen geplant und ausgeführt. Hieraus erwächst einer jeden deutschen Regierung die immerwährende Verantwortung für die Sicherheit des Staates Israel und den Schutz jüdischen Lebens. Wir werden das millionenfache Leid und die Opfer niemals vergessen."

Auf der Pressekonferen erklärte Scholz: "Die Nachrichten, die uns jetzt aus der Ukraine erreichen sind schlimm. Wir sind in großer Sorge über die weiter Entwicklung des Konflikts und deshalb muss alles dafür getan werden, dass es jetzt zu einer veränderten Situation kommt. Ich will noch mal dazu aufrufen, dass alle Kampfhandlungen sofort eingestellt werden."

Die gesamte Pressekonferenz im O-Ton können Sie sich hier im Video anschauen.

Auch in den israelischen Medien wurde ausführlich über die - wie Scholz es nannte: - "Zeitenwende" berichtet, dass Deutschland jetzt auch Waffen an das von Russland angegriffene Kriegsgebiet Ukraine liefert.

Experten gehen davon aus, dass Israel von Deutschland erwartet, dass es eine härtere Haltung gegenüber dem Iran bezieht - besonders bei den Atomverhandlungen.