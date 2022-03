Friedensdemos überall in Europa

Friedensdemos in London und Lissabon

Hunderte von Menschen protestierten in London und forderten ein Ende der verheerenden Invasion Russlands in der Ukraine und beteten für Frieden. Die große Menschenmenge versammelte sich auf dem zentralen Trafalgar Square, sang die Nationalhymne, war in ukrainische Fahnen gehüllt und nannte den russischen Präsidenten Wladimir Putin einen "Terroristen".

Mehrere hundert Demonstranten versammelten sich in Lissabon um die Botschaften, die im UN-Sicherheitsrat vertreten sind, um ein Ende des Krieges in der Ukraine zu fordern, die am 24. Februar von Russland überfallen wurde. Rund 29 000 Ukrainer leben derzeit in Portugal und sind damit eine der größten ausländischen Gemeinschaften in dem 10-Millionen-Einwohner-Land.