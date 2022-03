Tsunami-Warnung in Fukushima nach Erdbeben der Stärke 7,3

In Japan hat sich kurz vor Mitternacht Ortszeit ein Erdbeben der Stärke 7,3 ereignet - in der Nähe von Fukushima. Doch das Beben war auch in der japanischen Hauptstadt zu spüren und in Teilen von Tokio fiel der Strom aus.

Die Behörden gaben eine Tsunami-Warnung aus. Von der Warnung betroffen sind an diesem Mittwoch die Präfekturen Fukushima und Miyagi.

Im Jahr 2011 war genau diese Gegend von einem Erdbeben der Stärke 9,0 und durch einen Tsunami verwüstet worden, der in der Atomanlage von Fukushima eine Nuklearkatastrophe auslöste.

Das japanische Fernsehen NHK zeigte Bilder des nächtlichen Erdbebens.

Inwieweit die Ruine des vor mehr als 10 Jahren havarierten AKW von dem aktuellen Erdbeben betroffen ist, war zunächst nicht klar.