Fürs Klima und gegen den Krieg in der Ukraine - Euronews am 25.03.22

🙂 Guten Abend!

🇺🇦🇷🇺 Die Kämpfe in der Ukraine dauern an. Gibt es dabei Tote nur auf der jeweils anderen Seite? Die Opferzahlen im Krieg in der Ukraine sind derzeit kaum nachprüfbar und offenbar Teil der Militärstrategie.

Und tote Soldaten, die einfach zurückgelassen werden.

❓Rätselraten um den Verbleib von Russlands Verteidigungsminister Sergei Schoigu, der oft mit Wladimir Putin auf Abenteuer-Tour war.

🧕🏻 "Die Taliban haben Angst vor gebildeten Frauen" - deshalb dürfen Mädchen nicht in die Schule. Das erklärt eine ehemalige Abgeordnete im Gespräch mit Euronews.

🚀 Nordkoreas Kim Jong-un trat persönlich vor Ort und in Hollywood-Manier auf - beim Abschuss der "Monster-Rakete".

🔴 Kennen Sie Anke Rehlinger, die Ex-Kugelstoßerin, die in den Umfragen vor der Wahl im Saarland deutlich vorne liegt.

💊 Kommt die Anti-Baby-Pille für den Mann?

🌎 An diesem Freitag haben weltweit vorwiegend junge Leute am Klimastreik teilgenommen - auch gegen den Krieg in der Ukraine protestiert. In Berlin, in Wien, in Paris und an vielen anderen Orten.

💛💙 Ihnen ein gutes Wochenende! @euronewsde