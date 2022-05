Der deutsche Earth Overshoot Day fällt in diesem Jahr auf den 04. Mai. Das bedeutet: Wenn die ganze Welt so verschwenderisch leben würde, wie die Menschen in Deutschland, dann wären sämtliche Ressourcen, die einem Land je nach Größe für ein Jahr zustehen, am Stichtag aufgebraucht.

Außerdem hieße es, dass nicht mehr eine Erde ausreichen würde, um den weltweiten Energiehunger zu stillen, sondern das 3,0-fache unseres Planeten.

Der Termin des Erdüberlastungstages wird jährlich vom Global Footprint Network, einer in den USA und der Schweiz ansässigen Denkfabrik errechnet.