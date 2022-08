Vor 25 Jahren starb Prinzessin Diana in Paris nach einem Autounfall. Verfolgt von den Paparazzi raste der Chauffeur gegen einen Brückenpfeiler. Zwei Menschen, der Fahrer und ihr Freund Dodi Al-Fayed starben sofort, sie selbst wenige Stunden später im Krankenhaus.

Auch ein Vierteljahrhundert später gedenken Menschen "Lady Di" am Unfallort an der Pont d'Alma unter welcher der Tunnel verläuft in dem der Wagen verunglückte. Er ist über die Jahre zu einer Art Denkmal für die Prinzessin geworden - seit 2019 ist der kleine Platz vor der Brücke an der Seine nach ihr benannt.

Dass die Boulevardpresse sie verfolgte, war für die ehemalige Ehefrau des britischen Thronfolgers Prinz Charles nicht neu. Mit der Verlobung stand sie wortwörtlich im Blitzlichtgewitter der britischen Boulevardpresse. Sie nutzte ihre Popularität jedoch für Wohltätigkeitszwecke - etwa die Hilfe für Aidskranke zu fördern.

Bis heute halten sich die Spekulationen

Zwei Jahre nach Dianas Tod kam ein französisches Gericht zu dem Ergebnis, der getötete Fahrer des Wagens, Henri Paul, Sicherheitschef des Ritz, sei angetrunken gewesen und habe die Kontrolle über das Fahrzeug verloren.

Diana und Dodi Al-Fayed wenige Tage vor dem Unfall im August 1997. Patrick Bar/1997 AP

Mohammed Al-Fayed, der Vater von Dodi, davon überzeugt, dass es sich um einen gezielten Mord gehandelt habe. Diesen Verdacht wies ein Londoner Gericht jedoch 2008 zurück. Auch die Dokumentationen und Berichte anlässlich des 25-jährigen Todestags suchen weiter nach neuen Details der Nacht in Paris. Zuletzt gab Leibwächter Trevor Rees-Jones - der einzig überlebende aus dem Unfallauto - der britischen Presse ein Interview. Bis heute sind die Spekulationen nicht abgeklungen, dass doch ein Plan hinter dem Crash stand.

Diana und Charles am Tag ihrer Hochzeit. POOL/AP

1981 hatten Prinz Charles und Diana geheiratet, bekamen zwei Söhne. Die Hochzeit war bereits ein internationales Medienereignis. Vorgestellt wurde sie dem 13-Jahre älteren Charles das erste Mal als sie 16 Jahre alt war. Nachdem die Ehe gescheitert war, folgte 1996 die Scheidung. Charles heiratete 2005 seine damalige Affäre Camilla Parker-Bowles.