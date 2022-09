Schweden-Wahl: Rot-grüne Koalition gewinnt

Die Sozialdemokraten von Ministerpräsidentin Magdalena Andersson bleiben ersten Prognosen zufolge die stärkste politische Kraft in Schweden. Allerdings war nach der Parlamentswahl am Sonntagabend zunächst nicht eindeutig klar, welches politische Lager künftig auf eine Mehrheit im Reichstag in Stockholm setzen kann.

Die Sozialdemokratin Magdalena Andersson hatte im November 2021 ihren Parteigenossen Stefan Löfven als Regierungschefin abgelöst. Sie war zuvor und schon seit vielen Jahren Finanzministerin. Seit dieser Zeit hat die 55-Jährige auch ein vertrauensvolles Verhältnis zum deutschen Bundeskanzler Olaf Scholz.

Olaf Scholz und Magdalena Andersson - Mitte August in Stockholm Henrik Montgomery/TT/TT NEWS AGENCY

Der Chef der Schwedendemokraten Jimmie Akesson hatte im Wahlkampf erklärt, dass er schon seit Jahren für einen harten Kurs gegen Immigration eintrete und dass die anderen Parteien inzwischen seine Position übernommen hätten.

Jimmie Akesson im Wahlkampf in Schweden mit der Europaabgeordneten Jessica Stegrud Tim Aro/Tim Aro/TT

Der Chef der konservativen Moderaten Ulf Kristersson war im Wahlkampf von dem von ihm selbst proklamierten Kurs abgewichen und hatte sich zu einer Zusammenarbeit mit den rechtspopulistischen Schwedendemokraten bereit erklärt.