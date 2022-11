Lebenslänglich für 2 Russen und einen Ukrainer wegen Abschuss von Flug MH17

Im Strafprozess gegen vier mutmaßlich Hauptverantwortliche für den Abschuss des Malaysia-Airlines-Fluges MH17 im Jahr 2014 hat ein niederländisches Gericht in Schiphol sein Urteil verkündet: Zwei Russen und ein Ukrainer wurden des Mordes für schuldig befunden, ein weiterer russischer Angeklagter wurde freigesprochen.

Separatistenführer Igor Girkin (51), seine rechte Hand Sergej Doebinski (60) und Garnisionskommandant Leonid Chartsjenko (50) wurden zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe und der Zahlung von 16 Millionen Euro Schadenersatz verurteilt.

Ob sie ihre Strafe jemals verbüßen werden ist unklar, das Gericht verkündete das Urteil am Donnerstag in Abwesenheit der Angeklagten. Sie sollen sich in Russland aufhalten.

Die Passagiermaschine der Flugnummer MH17 mit 298 Menschen an Bord wurde im Jahr 2014 nach Auffassung niederländischer Richter eindeutig mit einer russischen Luftabwehrrakete vom Typ Buk über der Ostukraine abgeschossen.

Mit der Urteilsverkündung bestätigte am Donnerstag das niederländische Gericht damit erstmals Untersuchungen internationaler Ermittler.

Das Luftabwehrgeschütz war demnach von einer russischen Militärbasis in die Ukraine geschafft und nach dem Abschuss zurückgebracht worden.