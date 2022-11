Starke Frau: Nancy Pelosi (82) gibt Chefposten ab, bleibt aber...

Viele Mitglieder der demokratischen Partei würdigen die scheidende Vorsitzende des US-Repräsentantenhauses Nancy Pelosi als GOAT (Greatest Of All Times), auch politische Gegner zollen der Frau Respekt, die nicht mehr für das Amt als Nummer 3 der USA antreten will. Es sei Zeit für eine neue Generation, erklärte Nancy Pelosi.

Als Abgeordnete bleibt die 82-jährige Demokratin Pelosi aber im Kongress in Washington. Sie war von 2007 bis 2011 und zuletzt seit 2019 Sprecherin des Repräsentantenhauses.

Tritt Ocasio-Cortez an?

Die 33-jährige Demokratin Alexandria Ocasio-Cortez sprach von einem "historischen Moment". Die Frage, ob sie um die Nachfolge von Pelosi antreten will, beantwortete Ocasio-Cortez nicht.

Alexandria Ocasio-Cortez im Gespräch mit Nancy Pelosi Carolyn Kaster/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Bei der Ankündigung, dass sie im neuen Kongress nicht mehr für den Vorsitz kandidieren wird, sagte Pelosi, die amerikanische Demokratie sei "majestätisch", aber sie sei auch in Gefahr. Die Demokratin hatte sich auch als Widersacherin von Ex-US-Präsident Donald Trump einen Namen gemacht.

Präsident Joe Biden zu Nancy Pelosi: "In allem, was sie tut spiegelt sie eine Würde in ihrem Handeln und eine Würde, die sie im Leben der Menschen dieser Nation sieht."

"We have fired Nancy Pelosi"

Der Chef der Republikaner, die im Repräsentantenhaus nach den Midterms die Mehrheit haben, Kevin McCarthy sagte, seine Partei habe Nancy Pelosi "gefeuert".

Nach dem Hammer-Angriff auf ihren Mann im Haus der Familie in San Francisco hatte Nancy Pelosi angekündigt, dass die Attacke auch Einfluss auf ihren Rückzug habe.

Auf Twitter schrieb die Politikerin Gabriele Giffords, Speaker Pelosi sei für sie da gewesen, nachdem sie angeschossen wurde.

Nancy Pelosi hatte sich kämpferisch gezeigt, indem sie trotz Druck aus China nach Taiwan reiste.