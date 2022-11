Vor der Begegnung mit der Mannschaft aus dem Iran haben US-Kapitän Tyler Adams und Trainer Gregg Berhalter auf einer Pressekonferenz eine Reihe von Fragen zu sozialen und politischen Themen beantwortet.

Weil die Fragen nichts mit dem Geschehen auf dem Spielfeld zu tun hatten, war es umso beeindruckender, mit welcher Ruhe Adams und Berhalter auf die Fragen reagierten.

Doch es war vor allem die Antwort auf die Frage eines Reporters aus dem Iran, die nachhallt. Der Journalist wies Adams darauf hin, dass sein Land nicht "AI-ran" sondern "I-ran" ausgesprochen werde - das wolle er "ein für alle Mal feststellen".

Er fragte Adams anschließend, ob dieser es nicht problematisch fände, ein Land zu vertreten, das Schwarze diskriminiere.

Daraufhin antwortete der Fußballer zunächst mit einer Entschuldigung, für die falsche Aussprache des Iran. Mit einem ruhigen Tonfall sagte er anschließend: "Es gibt überall Diskriminierung, egal wo man hingeht."

Er habe in den vergangenen Jahren im Ausland gelebt und sich in verschiedene Kulturen einfügen müssen. Dabei habe er festgestellt, "dass wir in den USA jeden Tag Fortschritte machen... Bildung ist hier super wichtig. Sie haben mir zum Beispiel gerade die Aussprache Ihres Landes beigebracht. Solange man Fortschritte sieht, ist das das Wichtigste", so Adams, der wie er erklärte mit afroamerikanischen Wurzeln in einer weißen Familie aufwuchs.

Die Antwort des 23 Jahre alten Profis erregte die Aufmerksamkeit der Fußballwelt. Der englische Nationalspieler Gary Lineker lobte Adams für seine "intelligente, anmutige" Antwort. Andere nannten Adams Reaktion "klug", "reif" und "respektvoll". Er habe mit seiner Antwort unter Beweis gestellt, dass er ein guter Anführer sei, findet ein anderer.