Erdbeben: "Traurigstes Bild" ist Fake News

In der Türkei und in Syrien ist immer noch eine panische Suche im Gange, nach dem Erdbeben der Stärke 7,8, bei dem mehr als 5.000 Menschen getötet wurden. Sie haben wahrscheinlich schon Videos des Erdbebens in den sozialen Medien gesehen.

Hier in "The Cube" haben wir eine alarmierende Anzahl von irreführenden Videos bemerkt, die behaupten, die Folgen der Katastrophe zu zeigen

Eines der am häufigsten geteilten Videos auf Twitter ist dieses. Es wurde mehr als 1,3 Millionen Mal angesehen. Es sind mehrere Gebäude zu sehen, die einstürzen, was der Twitter-Benutzer dem Erdbeben in der Türkei zuschreibt

Wir haben eine Bildersuche durchgeführt und festgestellt, dass dieses Video aus dem Jahr 2021 stammt. Was wir hier sehen, ist nicht das Erdbeben, sondern der Einsturz von Gebäuden in Florida, 98 Menschen kamen ums Leben.

Dann haben wir dieses Video auf Twitter, das behauptet, ein Tsunami habe nach dem Erdbeben die türkische Küste getroffen.

Wir haben festgestellt, dass dieses Video aus dem Jahr 2017 stammt und in Wirklichkeit einen Mini-Tsunami zeigt, der die Küste von Durban in Südafrika trifft

Zum Schluss noch ein Bild von einem kleinen Jungen, der in den Trümmern weint. Die Leute sagen, es sei das traurigste Bild des Erdbebens in der Türkei

Es handelt sich aber um ein gestelltes Foto, das als Archivbild verkauft wird, wie Sie sehen können

Aber es sind nicht nur irreführende Videos oder Fotos. Es gab auch eine erstaunliche Anzahl von Beiträgen in den sozialen Medien, in denen behauptet wurde, dass es bald eine Katastrophe des gleichen Ausmaßes geben wird, die Pakistan und Afghanistan treffen wird.

Also, woher kommt das? Alles begann mit dem Tweet eines Forschers, der am 3. Februar vorhersagte, dass es ein Erdbeben der Stärke 7,5 geben werde, und zwar in der Türkei, Jordanien, Syrien und Libanon.

Obwohl die Vorhersage korrekt war, müssen wir mit der Wissenschaft dahinter vorsichtig sein. Der Mann behauptet, seismische Aktivität vorherzusagen, indem er die Ausrichtung der Planeten untersucht

Er war bereits von der wissenschaftlichen Gemeinschaft für ungenaue Vorhersagen abgestraft worden und dafür, dass die Theorie dahinter nicht wissenschaftlich korrekt sei.