Seit 5 Tagen verschwunden: Wo ist Belarus' Machthaber Lukaschenko?

Alexander Lukaschenko am 9. Mai 2023 in Moskau - Copyright Gavriil Grigorov/AP

Von Euronews mit AP, dpa

Am 9. Mai war der Präsident von Belarus Alexander Lukaschenko beim "Tag des Sieges" in Moskau, doch seitdem ist er aus der Öffentlichkeit verschwunden. Dabei war an diesem Sonntag der "Tag der Flagge".

Viele fragen sich dieser Tage: Wo ist Belarus' Machthaber Alexander Lukaschenko? Eigentlich liebt der 68-jährige Staatschef den "Tag der Flagge", der in Belarus an diesem Sonntag begangen wird. Doch der Präsident war bei dieser besonderen Gelegenheit, zu der er sonst stets eine Rede gehalten hat, nicht zu sehen. Eine Krise in Belarus? Auch der ehemalige Außenminister von Schweden Carl Bildt schreibt auf Twitter: "Was ist gesehen? Es gibt viele Gerüchte zur Gesundheit von Lukaschenko. Wenn diese ernst sind, können wir mit einer Krise zur Zukunft von Belarus rechnen - und wohl damit, dass Russland eine rasche und komplette Übernahme anstrebt". Wie geht es Wladimir Putin? Viele Gerüchte, wenig Informationen Zuletzt war Alexander Lukaschenko am 9. Mai beim "Tag des Sieges" in Moskau zu sehen, als an das Ende des Zweiten Weltkriegs und der deutschen Nazi-Diktatur erinnert wurde. Belarus zählt zu den wenigen engen Verbündeten von Russlands Präsident Wladimir Putin. Doch Alexander Lukaschenko hat Wladimir Putin nicht zum Grab des unbekannten Soldaten begleitet - und er war nicht bei dem auf die Feierlichkeiten folgenden Essen dabei. Schickt Kinder zur Ernte von Kartoffeln und Äpfeln, sagt Belarus-Präsident Lukaschenko

Putin und Lukaschenko - eine Schicksalsgemeinschaft Putin wackelt mit den Füßen - Lukaschenko jetzt aufmüpfig? Zuletzt war immer wieder über die Gesundheit von Wladimir Putin spekuliert worden - auch als Russlands Präsident bei einem Gespräch mit Alexander Lukaschenko seltsam mit den Füßen gewackelt hatte. Offiziell gibt es auch zum Gesundheitszustand von Lukaschenko keine Informationen.