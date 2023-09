Die Angst befeuert die Geschäfte: Waffenboom in Georgien

Von euronews

Seit dem Beginn des Ukraine-Krieges kaufen immer mehr Georgier Waffen. Die Angst vor einer erneuten russischen Invasion ist allgegenwärtig.

Seit dem Beginn des Krieges in der Ukraine hat der Verkauf von Waffen an Zivilisten in Georgien stetig zugenommen. Obwohl es keine offiziellen Zahlen gibt, sagen die Händler, dass die starke Nachfrage eine Art emotionale Reaktion war. Die Angst war offenbar ein guter Kunde, so Alexander Lukhava, Gründer der "Excalibur Company: „Es scheint, dass die Menschen Angst fürchteten, dass sie (die Russen) auch hierher kommen würden, und deshalb haben sie wohl Waffen gekauft, um sich und ihre Familien zu schützen.“

Selbst Menschen, die noch nie eine Waffe in der Hand hatten, haben Waffengeschäfte aufgesucht. Die Behörden sind besorgt über diesen Waffenboom. Im August letzten Jahres verabschiedete das Parlament eine Gesetzesänderung, die die Kontrolle der Feuerwaffen verschärft, so Imeda Makasarashvili vom georgischen Innenministerium: „Die Person sollte die Waffe, die sie besitzt, zur Verfügung stellen, damit eine spezielle Feuerübung durchgeführt werden kann, um ballistische Daten zu erhalten. Diese Gesetzesänderung wurde beschlossen, um die Verbrechensprävention zu verbessern und strengere Waffenkontrollen einzuführen.“

Waffenliebhaber lehnen diese Änderung ab, da solche Inspektionen teure Waffen beschädigen und auch die Sicherheit des Inspektors gefährden können. Dazu Otar Kishinsky vom Verband für Präzisionsschießen: „Ich denke, das ist kontraproduktiv. Die Gefahr besteht darin, dass dieses Verfahren, ähnlich wie die Durchführung von ballistischen Tests, die Waffe und auch das Personal, das die Waffe kontrolliert, gefährden.“

Eine weitere Bedrohung für die persönliche Sicherheit ist das völlige Fehlen von offiziellen Schießständen in Georgien, auf denen Schützen unter strenger Kontrolle trainieren können.