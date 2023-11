Gaza: Telefon- und Internetverbindungen erneut ausgefallen

Von euronews

Im Gazastreifen sind erneut die Telefon- und Internetverbindungen vollständig ausgefallen. Das berichtet das palästinensische Kommunikationsunternehmen Paltel.

Angriff auf Flüchtlingslager Jabalia

Die israelische Armee hat im Norden des im Gazastreifens ein mehrstöckiges Gebäude angegriffen und weitgehend zerstört. Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa berichtet von einem „neuen Massaker" der israelischen Armee im Flüchtlingslager Jabalia, es habe 400 Tote und Verletzte gegeben. Die israelische Armee meldet, das Gebäude, in dem sich Hamas-Mitglieder aufgehalten hätten, habe neben einer Schule, Behörden und einer medizinischen Einrichtung gelegen.

Daniel Hagari, Sprecher der israelischen Armee, sagte: „Dieses Versteck diente der Ausbildung für terroristische Einsätze von dem aus die Terroristen das Massaker am 7. Oktober verübten und als Durchgang zum Küstengebiet."

Israel: Seit Kriegsbeginn 11 000 Ziele beschossen

Seit dem Beginn des Krieges mit der Hamas hat die israelische Armee eigener Angabe nach rund 11 000 Ziele beschossen, die mit dieser oder mit anderen islamistischen Gruppierungen in Zusammenhang stehen. Die israelischen Bodentruppen rücken vor, bei den Gefechten im Gazastreifen sind zuletzt neun israelische Soldaten gefallen.

„Der Generalsekretär ist zutiefst beunruhigt über die Verschärfung des Konflikts zwischen Israel und der Hamas und anderen bewaffneten palästinensischen Gruppen in Gaza. Dazu gehört die Ausweitung des Einsatzes der israelischen Verteidigungskräfte, samt Luftangriffen und Raketenbeschuss Israels aus dem Gazastreifen", so Stéphane Dujarric, Sprecher des Generalsekretärs der Vereinten Nationen.

Ägypten will kurz Grenze öffnen

Ägypten will den Grenzübergang Rafah an diesem Mittwoch kurzzeitig öffnen, um Verletzte aus dem Gazastreifen in ägyptische Krankenhäusern zu bringen.