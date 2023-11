Hamas wirft Israel Angriff auf Flüchtlingslager vor

Von Euronews mit AP, AFP, dpa

Die Hamas beschuldigt Israel, einen tödlichen Angriff auf ein Flüchtlingslager verübt zu haben. Die Zahl der seit Kriegsbeginn getöteten Menschen im Gazastreifen liegt der Terrormiliz zufolge bei fast 10.000.

Knapp einen Monat seit Ausbruch der Kämpfe zwischen Israel und der militant-islamistischen Hamas im Gazastreifen ist keine Lösung des Konflikts in Sicht. Die Terrormiliz warf Israel vor, am Samstagabend das Flüchtlingslager Maghasi angegriffen zu haben. Dabei seien mindestens 45 Menschen getötet und 100 weitere verletzt worden. Der Palästinensische Rote Halbmond berichtete zudem von schwerem Beschuss in der Nähe des Al-Kuds-Krankenhauses in Gaza-Stadt.

Hamas spricht von fast 10.000 Toten seit Kriegsbeginn

Nach Zählung der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde sind im Gazastreifen seit Beginn der Kämpfe mindestens 9.770 Menschen ums Leben gekommen. Im Westjordanland soll es bislang 140 Todesopfer gegeben haben.

Die Hilfslieferungen in den Gazastreifen sind dem Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen zufolge zwar stetig gestiegen. Sie reichten aber bei weitem nicht aus, um den wachsenden Bedarf der Menschen dort zu decken. Es gebe kein Trinkwasser und kein Weizenmehl, berichtet ein Einwohner. Fast alle Bäckereien seien geschlossen.

Die Vereinten Nationen teilten mit, es seien 1,2 Millionen Dollar nötig, um den Hilfsbedarf im Gazastreifen bis Ende des Jahres zu decken.