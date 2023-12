Von Euronews, AFP

Während sich der Krieg hinzieht, scheitert die Ukraine daran, die erschöpften Truppen zu erneuern, die zwei Jahre an der Front verbracht haben.

Zweiundzwanzig Monate nach Beginn der russischen Invasion hat die ukrainische Armee nach Angaben von Militärbeamten Schwierigkeiten, neue Rekruten für den Einsatz an der Front zu finden.

"Unsere Einheiten sind unterbesetzt", sagte Major Oleksandr Wolkow, Kommandeur eines Bataillons der 24. mechanisierten Brigade. "Wir brauchen junge, motivierte Leute unter 40."

Dies war genau der Vorteil, den Russland gegenüber der Ukraine immer hatte: mehr Arbeitskräfte und die Bereitschaft, eine unbegrenzte Anzahl von Männern - ob sie nun bereit sind oder nicht - zum Kämpfen und Sterben an die Front zu schicken.

Nach den Daten von Global Firepower aus dem Jahr 2023 zählt die ukrainische Armee rund 500.000 Soldaten, davon 200.000 aktive Soldaten. Im Vergleich dazu hat Russland etwa viermal so viele aktive Soldaten - 1.330.900 Mann - und 250.000 Reservisten, genauso viele wie die Ukraine.

"Die heutige Gesellschaft ist wahrscheinlich von einigen Medien in die Irre geführt worden, die behaupten, dass (für die ukrainische Armee) alles in Ordnung ist, dass wir den Feind besiegen und dass der Sieg in naher Zukunft eintreten wird", sagte Wolkow. "Aber die aktuelle Situation ist nicht so einfach. Der Feind ist wirklich sehr stark, sehr mächtig. Und wir tun alles, um ihn aufzuhalten und zu besiegen."

Trotz erheblicher Verluste an Männern und Ausrüstung hat Russland der ukrainischen Gegenoffensive in diesem Sommer standgehalten und ist derzeit ziemlich zuversichtlich, was den Krieg angeht, wie die jüngsten Äußerungen Wladimir Putins zu dem Konflikt zeigen.

Ein Mangel an neuen, jungen Rekruten

Während die Ukraine weiterhin für ihre Freiheit und die Unversehrtheit ihres Territoriums kämpft, gelingt es nicht, Rekruten unter der Zivilbevölkerung zu gewinnen, so Volkov und andere Beamte.

Zu Beginn des Krieges "geschah alles im Adrenalinrausch, in einer Art Hochgefühl [...] jeder stürzte sich in den Kampf, und es gab kein Problem", sagte Leutnant Igor Prokopiak, ein Kompaniechef. "Aber mit der Zeit wurde es ruhiger. Die Menschen hatten Zugang zu sozialen Netzwerken, sie sahen die schreckliche, grausame Seite des Krieges. Das anfängliche Adrenalin ließ nach, das Gehirn wachte auf, Angst kam auf, und als Folge davon begannen die Menschen um ihr Leben zu fürchten."

Den Beamten ist aufgefallen, dass das Durchschnittsalter der Soldaten an der Front gestiegen ist: Volkov sagt, dass 40 % seiner Einheit 45 Jahre und älter sind. Diejenigen, die seit zwei Jahren an der Front sind, sind erschöpft, wurden aber mangels neuer Soldaten nicht ersetzt.

Ende November erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenskyy, dass das Land die Wehrpflicht durch die Zusammenarbeit mit kommerziellen Rekrutierungsunternehmen reformieren werde, um seine Streitkräfte zu verstärken.

Paris und London versprechen uneingeschränkte Unterstützung

Das Vereinigte Königreich und Frankreich werden die Ukraine "so lange wie nötig" unterstützen, sagte der britische Außenminister David Cameron am Dienstag auf einer gemeinsamen Konferenz mit seiner französischen Amtskollegin Catherine Colonna.

"Ich habe keinen Zweifel, dass Putin (den Krieg) verlieren wird, und es ist wichtig, dass er verliert."

"Der erste Akt war Russlands verblüffendes Scheitern, seine Ziele zu erreichen. Der zweite Akt war der überwältigende Widerstand der Ukrainer, die die Russen zurückdrängten. Und der dritte Akt ist natürlich noch schwieriger", sagte Cameron. "Der vierte Akt muss noch geschrieben werden, und wir müssen sicherstellen, dass er auf die richtige Weise geschrieben wird", fügte er hinzu.

"Unsere beiden Länder haben von Anfang an Hand in Hand gearbeitet, um sicherzustellen, dass die russische Aggression nicht belohnt wird", erklärte Catherine Colonna.

"Wir hoffen, dass diese Zusammenarbeit weiter gestärkt werden kann", fügte sie hinzu. Das Schicksal der Ukraine steht natürlich auf dem Spiel, aber auch die Sicherheit des europäischen Kontinents".

Die fortgesetzte Unterstützung der Verbündeten der Ukraine wird als entscheidend für die Fähigkeit des Landes angesehen, den Kampf gegen die russische Invasion fortzusetzen. Weitere Finanz- und Militärhilfe aus den USA wird derzeit im Kongress blockiert, während Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban letzte Woche ein EU-Hilfspaket für Kiew blockierte.