Judo-Grand-Slam in Linz: Die Schwergewichte rocken Österreich

Von Euronews

Am dritten Tag in Oberösterreich war es Zeit für die Schwergewichte. Dabei war eine deutsche Athletin besonders erfolgreich.

Zum Abschluss des Judo-Grand-Slams in Linz, in Oberösterreich, betraten traditionell die Schwergewichte die Tatami.

In der Gewichtsklasse bis 90 kg holte sich der Kubaner Ivan Felipe Silva Morales mit zwei Waza-aris den Titel, während sich der Spanier Tristani Mosakhlishvili mit Silber begnügen musste. "Es ist ein richtig gutes Gefühl", sagte Morales später. "Es ist unglaublich, ich habe eine Medaille gewonnen.

"Fühlt sich wie zu Hause an"

In der Klasse bis 78 kg gewann Anna Monta Olek gegen Yuliia Kurchenki mit einem Waza-ari im Golden Score und holte sich damit ihre zweite Goldmedaille im Jahr 2024. Was für ein Start in das Jahr für die junge deutsche Athletin.

"Es fühlt sich ein bisschen wie zu Hause an. Ich glaube, die Zuschauer sind fantastisch, denn schon am Anfang, wie etwa in der Vorrunde, waren viele Leute da und haben gejubelt. Es ist sehr, sehr schön, hier zu kämpfen", freute sich Olek später.

Kampf der Giganten bei Männer-Schwergewichten

In der Gewichtsklasse bis 100 kg trat Doppelweltmeister Jorge Fonseca gegen Leonardo Goncalves an. Mit einem gut getimeten Waza-ari im Golden Score holte der Brasilianer sein zweites Gold in Österreich. Er verteidigt damit seinen Titel aus dem Jahr 2023.

In der Klasse über 78 kg holte sich Beatriz Souza nach einem spektakulären Ippon Gold – und damit ihre erste Grand-Slam-Top-Platzierung. Und in der Klasse über 100 kg kam es zum Kampf zwischen zwei Giganten – dem Weltmeister von 2022 Andy Granda und dem zweifachen Weltmeister und Olympiasieger Lukas Krpalek. Dieser zwang Granda in die Knie, und die Goldmedaille ging an ihn.

Die österreichischen Sportlerinnen und Sportler versetzten mit tollem Judo ihre Fans in der "TipsArena" in Verzückung. Die Bronzemedaille für Laurin Boehler war sicherlich der Höhepunkt. Was für ein Abschluss des Grand-Slams in Linz.