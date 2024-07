Von Dušan Ilić

Der Automobilhersteller Stellantis wird künftig in der serbischen Stadt Kragujevac Elektrofahrzeuge herstellen.

Der Automobilherstellers Stellantis wird künftig auch in Serbien Elektroautos herstellen. Ab Mitte 2024 wird im Stellantis-Werk in Kragujevac das neue Automodell Grande Panda in Produktion gehen, teilte das Unternehmen mit.

Vor zwei Jahren beschlossen die serbische Regierung und Fiat Chrysler Automobiles gemeinsam 190 Millionen Euro in das Werk in Kragujevac zu investieren.

Nun ist die neue Testproduktionslinie eingeweiht worden. Wie das Unternehmen mitteilte, wird neben dem Elektromodell auch ein Hybridmodell dieses Fahrzeugs in Serbien hergestellt werden.

Der serbische Präsident Aleksandar Vučić und Stellantis Geschäftsführer Carlos Tavares nahmen an der Einweihungszeremonie teil. Serbien ist das einzige Land auf dem Westbalkan, das über eine Fabrik für Elektroautos verfüget, betonte Präsident Vučić. Künftig müsse jedoch daran gearbeitet werden, eine größere Anzahl von elektrischen Ladestationen zu installieren.

Das neue Modell soll den Minivan Fiat 500L ersetzen und zunächst in Europa auf den Markt kommen. Danach folgen Afrika und der Nahe Osten. Damit will Stelantis seinen Wettbewerbern aus China bei der Produktion von Elektroautos begegnen. In China sind die Produktionskosten um 30 Prozent geringer als im Westen.