Das italienische Kabinett hat einen Erlass verabschiedet, der es der Regierung ermöglicht, die Liste der sicheren Herkunftsländer von Migranten zu ändern. Damit sollen rechtliche Hindernisse bei der Umsetzung des umstrittenen, mehrere Millionen Euro teuren Migrationsabkommens mit Albanien beseitigt werden.

Die Regierung sah sich am Samstag gezwungen, 12 Migranten zurückzuschicken, die zuvor in Italiens neue Migrantenverarbeitungszentren in Albanien gebracht worden waren, nachdem ein Gericht in Rom Zweifel an der Regelung geäußert hatte.

Nach Ansicht des Gerichts sind die Herkunftsländer der Migranten (Bangladesch und Ägypten) "unsicher". Das Gericht erklärte, dass Diskriminierung und Strafverfolgung auch nur in einem Teil eines Landes die Überstellung der Männer nach Albanien illegal machen könnten.

Die Richter stellten fest, dass den Männern bei einer Rückführung in ihre Herkunftsländer Gewalt droht und sie deshalb nicht abgeschoben werden können. Dies ist ein Rückschlag für das Programm, an dem auch andere europäische Länder Interesse bekundet haben.

Nach dem Gerichtsurteil berief die italienische Premierministerin Giorgia Meloni am Montag ihr Kabinett ein, um eine gesetzliche Lösung zu finden.

Meloni, die der rechtsextremen Partei "Brüder Italiens" vorsteht, argumentierte, dass die Regierung und nicht die Justiz entscheiden sollte, welche Länder sicher sind.

Das italienische Außenministerium, das Innenministerium und das Justizministerium haben am Wochenende einen neuen Gesetzesentwurf ausgearbeitet, in dem vorgeschlagen wird, die Liste der sicheren Länder alle sechs Monate zu aktualisieren, wie lokale Medien berichten.

Erweiterte Befugnisse der Regierung

Die Entscheidung des Gerichts bestätigte ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs vom 4. Oktober. Melonis rechtsextreme Partei "Brüder Italiens" argumentieren, dass die Entscheidungen der Regierung Vorrang vor denen der Justiz haben sollten.

"Die Definition eines sicheren Landes kann nicht der Justiz überlassen werden; dies ist eine politische Entscheidung, wenn auch im Rahmen des internationalen Rechts", sagte Justizminister Carlo Nordio.

Im Rahmen eines seit langem andauernden Streits zwischen der rechtsgerichteten Regierung und den Juristen in Italien bezeichnete Meloni die Entscheidung des Gerichts, die Migranten zurückzuschicken, als "parteiisch", während ihre Parteikollegen behaupteten, die Gerichte seien mit "politisierten Richtern" besetzt, die "Italiens Grenzen abschaffen wollen. Das werden wir nicht zulassen."

Im Rahmen der Vereinbarung zwischen Tirana und Rom wurden in Shëngjin, einer Hafenstadt in der Nähe der albanischen Hauptstadt, Offshore-Verarbeitungszentren für Migranten eingerichtet.

Im Rahmen eines Fünfjahresabkommens, das Meloni und ihr albanischer Amtskollege Edi Rama im November letzten Jahres unterzeichnet haben, werden jeden Monat bis zu 3 000 Migranten, die von der italienischen Küstenwache in internationalen Gewässern aufgegriffen werden, in Albanien untergebracht.

Mehrere Länder, darunter Österreich, Dänemark, die Niederlande und Deutschland, haben Interesse an dem Abkommen bekundet, obwohl Albanien darauf besteht, dass esausschließlich für Italien gilt.

Die Präsidentin der Europäischen Kommission, Ursula von der Leyen, hat in einem Schreiben, das letzte Woche an die Medien ging, vorgeschlagen, dass die EU-Mitgliedstaaten "innovative Lösungen" zur Bewältigung der Migration entwickeln sollten - ein Euphemismus, der oft mit dem Abkommen in Verbindung gebracht wird.

Nicht alle haben so positiv reagiert. Nach der Entscheidung des Gerichts in Rom am Freitag erklärte die italienische Opposition (die Demokratische Partei, die Fünf-Sterne-Bewegung und die Liga der Grünen und Linken), dass das Gerichtsurteil zeige, dass das Programm gegen das Gesetz verstoße und abgeschafft werden sollte.