Japan schlittert in die Rezession und wird zur viertgrößten Volkswirtschaft hinter den USA, China und nun auch Deutschland.

Japans Wirtschaft ist nun die viertgrößte der Welt, nachdem sie im letzten Quartal 2023 geschrumpft und hinter Deutschland zurückgefallen ist.

Wie die Regierung in Tokio mitteilte, schrumpfte die Wirtschaft im Zeitraum von Oktober bis Dezember mit einer Jahresrate von 0,4 Prozent, wie aus den Daten des Kabinettsbüros zum realen Bruttoinlandsprodukt (BIP) hervorgeht, obwohl sie im gesamten Jahr 2023 um 1,9 Prozent wuchs.

Im Zeitraum Juli-September schrumpfte es allerdings um 2,9 Prozent. Zwei schrumpfende Quartale in Folge gelten als Indikator dafür, dass sich eine Wirtschaft in einer technischen Rezession befindet.

Japans Wirtschaft war bis 2010 die zweitgrößte der Welt, dann wurde sie von China überholt. Das nominale BIP Japans belief sich im vergangenen Jahr auf 4,2 Billionen Dollar, das deutsche auf 4,4 bzw. 4,5 Billionen Dollar, je nach Währungsumrechnung.

Was steckt hinter Japans wirtschaftlichem Rückgang?

Ein schwächerer japanischer Yen war ein Schlüsselfaktor für das Abrutschen auf den vierten Platz, da Vergleiche des nominalen BIP in Dollar erfolgen.

Am Dienstagabend versuchten japanische Beamte, den Yen zu verteidigen. Die strengen Warnungen erwiesen sich jedoch vorerst als wirkungslos.

"Japans oberster Währungsdiplomat Masato Kanda äußerte seinen Unmut über die schnellen Bewegungen des Yen, die sich seiner Meinung nach negativ auf die Wirtschaft auswirken könnten. Herr Kanda ging sogar so weit, Deviseninterventionen als mögliche Lösung für das Problem vorzuschlagen", sagte Richard Snow, Marktstratege bei DailyFX.

"Die japanischen Behörden haben bereits im September und Oktober 2022 auf dem Devisenmarkt interveniert, als sie Dollar verkauften und Yen kauften, um den Wert der lokalen Währung zu stärken. Es wird berichtet, dass fast 20 Milliarden Dollar eingesetzt wurden, um den Yen zu stärken - was letztendlich auch gelang. Es war die erste Dollar-Yen-Intervention seit 24 Jahren, und sie könnte bald wieder anstehen, sollte Tokio der wiederholten Warnungen überdrüssig werden", so der Analyst weiter.

Unterdessen betonte der japanische Finanzminister Shun'ichi Suzuki die Bedeutung stabiler Währungsbewegungen, die Fundamentaldaten widerspiegeln, und sagte, er beobachte Devisenbewegungen eindringlich.

Die relative Schwäche Japans spiegelt auch den Bevölkerungsrückgang sowie die nachlassende Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit wider, so die Wirtschaftsexperten.

Deutschland hat mit eigenen wirtschaftlichen Problemen zu kämpfen

Marktanalyst Piero Cingar betont, dass Europas wirtschaftliches Kraftzentrum mit eigenen Herausforderungen konfrontiert ist:

"Die Stimmungsindikatoren für die deutsche Wirtschaft sind weiterhin beunruhigend, und die Zahlen für Januar haben einen Tiefstand erreicht, der seit der COVID-19-Krise nicht mehr erreicht wurde, was auf eine schwache Wirtschaftstätigkeit in der ersten Hälfte des Jahres 2024 hindeutet", so Cingari.

Nach einem Produktionsrückgang von 0,3 Prozent im Jahr 2023 wird für die deutsche Wirtschaft im Jahr 2024 nur noch ein bescheidener Anstieg von 0,3 Prozent erwartet, was eine Abwärtskorrektur gegenüber den im Herbst prognostizierten 0,8 Prozent darstellt. Die Projektion für 2025 bleibt konstant bei einem Wachstum von 1,2 Prozent.

Cingari wies auch darauf hin, dass der Arbeitskräftemangel einen Engpass für die Wirtschaftstätigkeit darstellt, während eine handelsgetriebene Erholung angesichts der stagnierenden Export- und Importdynamik ebenfalls unwahrscheinlich ist.

"Optimistisch stimmt, dass sich die Finanzierungsbedingungen auf dem Markt in letzter Zeit entspannt haben, wobei die Erwartung besteht, dass die Erleichterung durch leichter zugängliche Bankkredite anhält", sagte er.