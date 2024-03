Die Wiederbelebung des einheimischen Bergbausektors in Europa könnte die Abhängigkeit des Kontinents von Metallen der Seltenen Erden aus China verringern.

Der europäische Bergbau befindet sich seit mehreren Jahrzehnten im Niedergang, was auf eine Vielzahl von Faktoren zurückzuführen ist: Zu Beginn des vergangenen Jahrhunderts entfielen auf Europa etwa 40 % der weltweiten Bergbauproduktion. Jetzt sind es nur noch 3 %.

Die zunehmende Dominanz Chinas bei der Produktion von Batterien und Seltenen Erden sowie in der Lieferkette stellt eine ständige Bedrohung für Europa dar, da es einen wesentlichen Beitrag zu Chinas Elektrofahrzeugsektor leistet und den europäischen Kontinent, aber auch andere Teile der Welt, bei diesen Metallen und Mineralien stark von China abhängig macht.

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine, der eine ganze Reihe von EU-Sanktionen gegen russisches Öl und Gas zur Folge hatte, hat den politischen Entscheidungsträgern vor Augen geführt, wie sehr die EU in Sachen Energie von Moskau abhängig ist, und sie dazu veranlasst, sich um vielfältigere Lieferanten zu bemühen.

Lithium und seltene Erden für den grünen Wandel

Die Europäische Kommission hofft nun, eine ähnliche Situation bei Lithium und anderen Metallen der Seltenen Erden zu vermeiden, die für den grünen Wandel von entscheidender Bedeutung sind. Die Wiederbelebung des europäischen Bergbaus ist daher jetzt wichtiger denn je.

Wie die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen bei der Ankündigung des Europäischen Gesetzes über kritische Rohstoffe in ihrer Rede zur Lage der Union 2022 sagte: "Noch nie hat dieses Parlament über den Zustand unserer Union debattiert, während auf europäischem Boden ein Krieg tobt.

"Lithium und Seltene Erden werden bald wichtiger sein als Öl und Gas. Allein unser Bedarf an Seltenen Erden wird sich bis 2030 verfünffachen", sagte sie. "Wir müssen verhindern, dass wir wieder in eine Abhängigkeit geraten, wie wir es bei Öl und Gas getan haben."

Das Gesetz über kritische Rohstoffe zielt auf 30 Rohstoffe ab, die von der Europäischen Union aufgrund ihres Versorgungsrisikos und ihrer wirtschaftlichen Bedeutung als kritisch eingestuft wurden.

Warum ist der Bergbausektor in Europa über die Jahre hinweg zurückgegangen?

Der europäische Bergbausektor ist in den vergangenen Jahrzehnten vor allem wegen des Rückgangs des Kohlebergbaus zurückgegangen, insbesondere als der Kontinent begann, sich auf nachhaltigere Energiequellen umzustellen. Polen, Deutschland, die Ukraine und die Tschechische Republik gehören traditionell zu den größten Kohleproduzenten in Europa.

Seit 2012 ist die Kohleverstromung in der EU jedoch um etwa ein Drittel zurückgegangen, was zur Schließung mehrerer nicht mehr benötigter Kraftwerke und Kohlebergwerke geführt hat.

Nach Angaben der Europäischen Kommission produzierte die EU im Jahr 2022 etwa 55 Millionen Tonnen Steinkohle, was einem Rückgang von 80 % gegenüber dem Niveau von 1990 entspricht.

Umstrittenes Kohlekraftwerk bei Garzweiler

Mit dem Fortschreiten des grünen Wandels wurden auch mehr EU-Investitionen in grüne Projekte und Infrastrukturen wie Windturbinen, Solarpanels und andere umgelenkt. Auf der anderen Seite sind die Investitionen in fossile Brennstoffe sowohl seitens der Regierung als auch seitens privater Unternehmen drastisch zurückgegangen.

Weniger Alumunium, Stahl und Bauxit

Die Corona-Pandemie und der Krieg Russlands in der Ukraine haben außerdem eine sich verschärfende Energiekrise in Europa ausgelöst. Sie führten zur Schließung mehrerer Schmelzwerke, was sich negativ auf energieintensive Metalle wie Aluminium und Stahl auswirkte. Dies wiederum führte auch zu einem Rückgang des Bauxitabbaus und der Tonerdeproduktion in Europa.

Nach Angaben des International Aluminium Institute produzierte Europa, einschließlich Russland, im Jahr 2023 etwa 6,50 Millionen Tonnen Aluminiumoxid, was einem Rückgang von 20,92 % gegenüber den 8,22 Millionen Tonnen des Jahres 2022 entspricht.

Erteilung von Lizenzen dauert in Europa sehr lange

Darüber hinaus gibt es in Europa erhebliche Verzögerungen bei der Erteilung von Bergbaulizenzen und -genehmigungen: Es kann weit über ein Jahrzehnt dauern, bis eine Bergbaugenehmigung erteilt wird.

Dies ist um ein Vielfaches länger als in Ländern wie China, was auch Bergbauunternehmen davon abhalten kann, ihren Standort nach Europa zu verlegen oder ihre Investitionen im Bergbausektor des Kontinents zu erhöhen.

Darüber hinaus gelten in Europa sehr strenge Umwelt- und Naturschutzgesetze, und die Anwohner protestieren heftig gegen neue Minen oder die Erweiterung bestehender Minen. Da mehrere kritische Metall- und Mineralienvorkommen auch in der Nähe von Naturschutzgebieten oder ökologisch sensiblen Gebieten liegen, müssen die Regierungen bei neuen Minen mit Vorsicht vorgehen.

Dies ist noch schwieriger geworden, seit Europa in den letzten Jahren beschlossen hat, seine Netto-Null-Klimaziele für 2030 in den Vordergrund zu stellen: Es ist immer schwieriger geworden, die Genehmigung neuer Minen oder die weitere Unterstützung für bestehende Minen zu rechtfertigen.

"Vor allem angesichts der Klimakrise und des hohen Biodiversitätsverlustes kann die Priorität nicht einfach lauten: mehr Bergbau, mehr Bergbau", sagte Michael Reckordt, Abteilungsleiter für Rohstoffe bei der NGO PowerShift, laut Politico.

Wie kann Europa den Bergbau fördern?

Das Gesetz über kritische Rohstoffe ist eines der entscheidenden Gesetze, die Europa in den letzten Jahren für den heimischen Bergbau und die Produktion von Seltenen Erden auf den Weg gebracht hat.

Im Wesentlichen zielt es darauf ab, den bürokratischen Aufwand deutlich zu verringern und die Innovation und die Erforschung alternativer Materialien zu fördern.

Dazu gehören vor allem klarere und stabilere Rahmenbedingungen für Recycling- und Bergbauprojekte sowie schnellere und unkompliziertere Genehmigungsverfahren. Auch wirtschaftliche Anreize und mehr Unterstützung für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) dürften angekündigt werden.

Das Gesetz setzt ehrgeizige Recyclingziele und zielt darauf ab, die Abfallmenge von Anfang an zu verringern. Auf diese Weise hofft man, den Bedarf an neuen Minen zu verringern.

Windturbinen bei Rapshagen

Ein solches Recyclingprojekt ist das von der EU finanzierte Projekt Susmagpro, das im vergangenen Jahr durchgeführt wurde und sich auf das Recycling von Seltenerdmagneten konzentrierte, die hauptsächlich in Windturbinen, Elektronik und Elektromotoren verwendet werden.

Die Europäische Kommission erklärte, das Ziel des Projekts sei es, eine Recycling-Lieferkette für Seltenerdmagnete in der EU zu entwickeln und diese neuen Materialien in einem Pilotmaßstab in einer Reihe von Anwendungsbereichen zu demonstrieren. Die EU importiert weit mehr Neodym-Eisen-Bor-Magnete als sie selbst herstellt".

Darüber hinaus wird der Kontinent darauf hinarbeiten, strategische Partnerschaften mit Drittländern aufzubauen. Dies kann nicht nur zu erheblichen ausländischen Investitionen im europäischen Bergbausektor führen, sondern auch den Wissensaustausch fördern und hochqualifizierte ausländische Arbeitskräfte anziehen.

"Diese Gesetzgebung ist eine industriepolitische Blaupause für eine sichere und nachhaltige Rohstoffversorgung in Europa", sagte die erneuerbare Europaabgeordnete Nicola Beer zu dem Gesetz.

"Mit gezielten wirtschaftlichen Anreizen schaffen wir Planungssicherheit für private Investoren - durch zentrale Ansprechpartner für Unternehmen und schnelle und einfache Genehmigungsverfahren mit klaren Fristen für die nationalen Behörden", sagte sie. "Das wird Bergbau, Verarbeitung und Recycling in Europa ankurbeln."

Nachhaltigere Projekte sind gefragt

Auch eine nachhaltigere Bergbaupolitik ist zu erwarten, insbesondere aufgrund der Proteste in Ländern wie Serbien, Spanien, Schweden und Deutschland.

Was die Auswirkungen von Bergbauprojekten auf die Umwelt angeht, sagte Julia Klinger, Assistenzprofessorin für Geografie an der Universität von Delaware, laut Politico: "Ich denke, wir müssen die längerfristigen Auswirkungen viel stärker in den Blick nehmen."

"Wenn wir nicht von Anfang an richtig aufpassen, dann ist die Idee, dass Europa ein klimaneutraler Kontinent wird, indem es sich selbst mit kritischen Rohstoffen versorgt, von vornherein zum Scheitern verurteilt", sagte sie.

Um jedoch seine Klimaziele zu erreichen und die Abhängigkeit von anderen Ländern wie China zu verringern, muss Europa möglicherweise den Bergbau ausweiten, um seine eigenen Reserven an seltenen Erden zu erschließen.

Gefahren der Abhängigkeit von ausländischen Metall- und Mineralienlieferungen

1987 sagte der damalige chinesische Staatschef Deng Xiaoping: "Der Nahe Osten hat Öl, China hat seltene Erden".

Diese Aussage hat sich als ziemlich treffend erwiesen, denn China ist derzeit weltweit führend in der Produktion von Seltenen Erden und hat einen Anteil von etwa 60 % an der weltweiten Produktion.

"Wenn wir derzeit in der EU Seltene Erden produzieren würden, müssten sie über China (oder zumindest Asien) in einen Magneten umgewandelt werden", sagte Stephane Bourg, Direktor des französischen Geologischen Dienstes, laut Investigate Europe.

"Es gibt in der EU keine Anlagen, die Seltenerdoxid in Seltenerdmetall umwandeln, was ein sehr wichtiger Schritt ist, selbst wenn solche Projekte in der Pipeline sind", sagte er. "Wenn ich heute 10.000 Tonnen Neodymoxid in Ihrem Garten abkippe, werden Sie nicht wissen, was Sie damit tun sollen."

Diese zunehmende Abhängigkeit Europas von China bei kritischen Mineralien birgt für den Kontinent erhebliche Risiken wie Preisschwankungen, Versorgungsengpässe und den Verlust der Wettbewerbsfähigkeit.

Die Hongliulin Kohlemine bei Shenmu im Nordwesten von Chinas Provinc Shaanxi

Außerdem kann China seine Vormachtstellung in der Lieferkette für Seltene Erden als geopolitisches Verhandlungs- oder Vergeltungsinstrument nutzen. Ein Beispiel hierfür gab es 2010, als China die Ausfuhr von Seltenerdmineralien nach Japan wegen eines Fischereistreits für etwa zwei Monate untersagte.

Auch die Spannungen zwischen der EU und China haben in den vergangenen Monaten langsam zugenommen, wofür es eine Reihe von Gründen gibt. Dazu gehören Chinas fortgesetzte Unterstützung Russlands im Krieg gegen die Ukraine sowie seine Aggression gegenüber Taiwan.

Darüber hinaus dürften die Untersuchungen der EU in Bezug auf chinesische Elektrofahrzeuge, die auf den Kontinent importiert werden, sowie Bedenken hinsichtlich der Datentransparenz und des Marktzugangs die Lage weiter verschärfen.

Wenn sich diese Situation verschlechtert, könnte es für Europa schwieriger werden, seine Metalle der Seltenen Erden aus China zu beziehen. Daher ist jetzt möglicherweise der beste Zeitpunkt, um die heimische Versorgung zu erhöhen.