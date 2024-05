Von Tina Teng, Christoph Debets

Nvidia hat mit seinem Quartalszahlen die Marktprognosen übertroffen. Nachbörslich übersprang am Mittwoch der Kurs erstmals 1.000 Dollar. Der Chiphersteller kündigte einen Aktiensplit im Verhältnis 1:10 an.

Nvidia, der führende Chiphersteller, hat robuste Gewinne für das erste Quartal des Geschäftsjahres 2025 gemeldet. Angetrieben wurden sie durch die steigende Nachfrage nach Chips für künstliche Intelligenz (KI). Das KI-Powerhouse kündigte einen Aktiensplit im Verhältnis 1:10 an. Der Aktienkurs stieg um mehr als 5 % und überschritt am Mittwoch im nachbörslichen Handel zum ersten Mal die 1.000-Dollar-Marke.

Nvidia ist der Hauptnutznießer des KI-Booms seit 2023, der Aktienkurs des Unternehmens ist in diesem Jahr um 100 % gestiegen. Das Unternehmen gab eine Prognose für das laufende Quartal ab, die ebenfalls die Markterwartungen übertraf. CEO Jensen Huang deutete an, dass Nvidia für die nächste Wachstumswelle bereit ist.

Rechenzentrumumsatz vervierfacht

Nvidias profitabelstes Segment, Data Center, erwirtschaftete einen Umsatz von 22,6 Mrd. US-Dollar (20,9 Mrd. Euro), was einer Steigerung von 23 % gegenüber dem Vorquartal und einer atemberaubenden Steigerung von 427 % gegenüber dem Vorjahresquartal entspricht. Analysten hatten mit einem Umsatz von 21 Milliarden US-Dollar (19,4 Milliarden Euro) gerechnet. Für das laufende Quartal, das im Juli endet, erwartet Nvidia einen Umsatz von 28 Milliarden Dollar (26 Milliarden Euro), plus oder minus 25 Millionen Dollar (23 Millionen Euro), und übertrifft damit die Erwartungen der Analysten von 26,6 Milliarden Dollar.

Der Gesamtumsatz des Unternehmens stieg um 262 % auf 26,04 Milliarden US-Dollar, der Gewinn pro Aktie erreichte 6,12 US-Dollar und übertraf damit die Marktschätzungen von 24,65 Milliarden US-Dollar bzw. 5,95 US-Dollar. Die Non-GAAP-Bruttomarge stieg von 76,7 % im letzten Quartal des Geschäftsjahres 2024 auf 78,9 %. Der Nettogewinn stieg auf 15,238 Milliarden US-Dollar, was einen beeindruckenden Anstieg von 492 % gegenüber dem Vorjahr bedeutet.

Die Umsätze im Bereich Gaming beliefen sich auf 2,6 Milliarden US-Dollar, was einem Rückgang von 8 % gegenüber dem Vorquartal, aber einem Anstieg von 18 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Tech-Giganten helfen Data Center-Umsatz

CFO Colette Kress gab bekannt, dass etwa 45 % des Umsatzes von Nvidia im Bereich Data Center von großen Cloud-Anbietern wie Alphabet, Microsoft, Meta Platforms und Amazon stammten. Die Nachfrage nach Nvidias H100 Chip war besonders stark, was zum Teil auf die Nutzung der LLM-Software (Large Language Model) Lama 3 durch Meta zurückzuführen ist.

CEO Jensen Huang äußerte sich zuversichtlich, dass Nvidias neue Supercomputing-KI-GPU Blackwell das Wachstum des Unternehmens im kommenden Jahr anführen wird: "Wir sind bereit für unsere nächste Wachstumswelle. Die Blackwell-Plattform ist in voller Produktion und dient als Eckpfeiler für generative KI im Billionen-Parameter-Maßstab." Blackwell wurde im März vorgestellt und "rühmt sich der Fähigkeit, die Betriebskosten und den Energieverbrauch für LLM-Inferenzen um das bis zu 25-fache zu senken". Das positioniert ihn als KI-Chip der nächsten Generation, der für die Unterstützung eines weit verbreiteten LLM-Trainings in verschiedenen Bereichen entscheidend ist.

Huang deutete an, dass Nvidia seine Strategie dahingehend ändert, sein Produktangebot über verschiedene Sektoren hinweg zu diversifizieren, einschließlich Internetunternehmen, Automobilherstellern und Gesundheitsdienstleistern, anstatt sich ausschließlich auf das Cloud-Geschäft zu konzentrieren. Wie Bloomberg berichtet, sieht Huang die Partnerschaft mit Dell Technologies als hilfreich an, um Nvidias Reichweite durch die Entwicklung einer eigenen KI-Infrastruktur auf eine breitere Kundenbasis auszuweiten.

Aktiensplit im Verhältnis 1:10

Angesichtsdes stark gestiegenen Aktienkurses hat Nvidia einen Aktiensplit im Verhältnis 1:10 angekündigt, der am 10. Juni erfolgen soll. Dieser Schritt wird dazu führen, dass die Aktien nach dem Aktiensplit mit etwa 100 US-Dollar pro Stück bewertet werden. Das Hauptziel eines Aktiensplits ist es, den Preis der einzelnen Aktien zu senken und so den Zugang für Investoren zu verbessern. Es ist erwähnenswert, dass diese Maßnahme zwar den Aktienpreis senkt, aber nicht die Marktkapitalisierung oder die Bewertung des Unternehmens verändert. Bemerkenswert ist, dass prominente Technologieunternehmen wie Amazon, Alphabet und Tesla im Jahr 2022 ebenfalls ähnliche Aktiensplits durchgeführt haben.

Nvidia-Kurs könnte noch weiter steigen

Darüber hinaus hat der Chip-Riese seine Bardividende auf 10 Cent pro Aktie erhöht, was eine deutliche Steigerung von 150 % gegenüber den vorherigen vier Cent pro Aktie bedeutet. Nvidia hat die Rendite für die Aktionäre durch eine Kombination aus Aktienrückkäufen in Höhe von insgesamt 7,7 Milliarden Dollar und Dividendenausschüttungen in Höhe von 98 Millionen Dollar erhöht. Im Vergleich dazu wurden im vorangegangenen Quartal 2,7 Milliarden Dollar für Aktienrückkäufe und 99 Millionen Dollar für Bardividenden verwendet.

Nvidia weist ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 80 auf, wobei das jährliche Umsatzwachstum in den letzten drei Quartalen konstant über 200 % lag. Die Prognose des Unternehmens, die für das Juli-Quartal einen Umsatz von 28 Mrd. US-Dollar voraussagt, deutet auf einen voraussichtlichen Anstieg von etwa 207 % hin. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie von Nvidia angemessen bewertet ist. Außerdem könnte sich die Unternehmensbewertung durch den bevorstehenden Aktiensplit und durch ein Übertreffen der Gewinnerwartungen im laufenden Quartal erhöhen.