IPCC-Bericht: Globale Erwärmung wird die 1,5°C bereits 2030-2035 erreichen

Der Klimawandel ist eine Bedrohung für die Menschen und den Planeten, auf dem sie leben. "Das Zeitfenster, in dem wir eine lebenswerte und nachhaltige Zukunft für alle sichern können, schließt sich schnell", so das jüngste Urteil des Zwischenstaatlichen Ausschusses für Klimaänderungen (IPCC), das am Montag veröffentlicht wurde.

"Die Entscheidungen und Maßnahmen, die in diesem Jahrzehnt getroffen werden, werden sich jetzt und in den nächsten Jahrtausenden auswirken", warnen führende Klimawissenschaftler, die dem UN-Gremium angehören.

Die Klima-Zeitbombe tickt. Aber der heutige IPCC-Bericht ist ein Leitfaden zur Entschärfung der Klimabombe. Er ist ein Überlebensleitfaden für die Menschheit. Er zeigt, die 1,5-Grad-Grenze ist erreichbar. Aber es bedarf eines Quantensprungs bei den Klimaschutzmaßnahmen. Antonio Guterres Generalsekretär der Vereinten Nationen

Sie kommen jedoch zu dem Schluss, dass es "mehrere, durchführbare und wirksame Optionen" gibt, die sofort zur Verfügung stehen, um die Treibhausgasemissionen zu verringern und sich an den vom Menschen verursachten Klimawandel anzupassen, indem die Widerstandsfähigkeit des Klimas, insbesondere in den Entwicklungsländern, verbessert wird.

Doch ohne eine nachhaltige Reduzierung der Emissionen im laufenden Jahrzehnt, so der Bericht weiter, "wird die globale Erwärmung katastrophale Ausmaße annehmen". Und in einer deutlichen Botschaft heißt es, dass die meisten der UN-Ziele für nachhaltige Entwicklung viel schwerer zu erreichen sein werden, wenn die Klimaproblematik nicht angegangen wird.

Guterres fordert den Ausstieg aus der Kohleverbrennung in allen Ländern 2040, und er drängt auf kohlenstofffreie Stromerzeugung in den Industrieländern bis 2035, also ohne Gaskraftwerke. Die nächsten Berichte der mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichneten Wissenschaftler des IPCC werden wahrscheinlich kommen, nachdem die 1,5 Grad überschritten ist - oder bald überschreiten wird.