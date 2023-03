Australien hat strenge neue Gesetze zur Begrenzung von Öl- und Gasemissionen verabschiedet. Das bahnbrechende Gesetz, das am späten Donnerstagabend (Ortszeit) verabschiedet wurde, verpflichtet Kohlebergwerke und Ölraffinerien, ihre Emissionen jedes Jahr um etwa fünf Prozent zu senken.Die Mitte-Links-Labor-Regierung, die hinter den neuen Gesetzen steht, schätzt, dass dadurch in den nächsten zehn Jahren 200 Millionen Tonnen Kohlenstoffemissionen vermieden werden können.

"Was das Parlament heute getan hat, ist der Schutz unseres Klimas, der Schutz unserer Wirtschaft und der Schutz unserer Zukunft", sagte der australische Minister für Klimawandel, Chris Bowen, vor den Abgeordneten."Was das Parlament heute getan hat, ist ein Ende von 10 Jahren Dysfunktion und 10 Jahren Verzögerung."

Was bewirkt das neue australische Klimagesetz?

Nach dem neuen Gesetz müssen Kohlebergwerke, Ölraffinerien, Aluminiumhütten und andere große Umweltverschmutzer ihre Emissionen jedes Jahr um 4,9 Prozent senken. Das Gesetz gilt für insgesamt 215 industrielle Verschmutzer und stellt das erste Mal dar, dass Emissionsreduzierungen in einem australischen Gesetz verankert sind.

Der Gesetzentwurf wurde mit Unterstützung der linksgerichteten Grünen Partei verabschiedet. Der Parteivorsitzende der Grünen, Adam Bandt, feierte die Gesetzgebung, mit der die Reduzierung der Öl- und Gasemissionen "zum ersten Mal überhaupt gesetzlich verankert" wird. Premierminister Anthony Albanese versprach, dass der so genannte Schutzmechanismus Australien auf einen "realistischen" Weg zu einer Netto-Null-Emission bis 2050 bringen werde.

Australien ist seit Jahren ein Klima-Pariah

Australien ist einer der größten Pro-Kopf-Verschmutzer der Welt.Nach den Zahlen von Our World in Data für das Jahr 2020 - den aktuellsten verfügbaren Zahlen - emittiert jede Person in Australien jährlich 15,4 Tonnen CO2. Das ist etwa dreimal so viel wie der weltweite Durchschnitt. Die Wirtschaft des Landes ist in hohem Maße vom Export seiner Ressourcen abhängig, so dass Versuche, die Industrie zu regulieren, auf erbitterten Widerstand und intensive Lobbyarbeit gestoßen sind.

Der ehemalige Premierminister Scott Morrison, der bei den Wahlen im vergangenen Jahr abgewählt wurde, brachte einen Klumpen Kohle mit ins Parlament."Das ist Kohle. Habt keine Angst. Habt keine Angst. Sie wird euch nicht wehtun", sagte er den Abgeordneten.

Der neue Premierminister Anthony Albanese hat eine progressivere Haltung zum Thema Klima eingenommen. Letztes Jahr verabschiedete die Regierung zum ersten Mal Ziele für die Emissionsreduzierung und verpflichtete sich, die Emissionen bis 2030 um 43 Prozent gegenüber dem Stand von 2004 zu senken.

Das frühere Ziel lag bei einer Reduzierung um 26 bis 28 Prozent.