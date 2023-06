Marine Hitzewelle bereitet Forschern Sorge

Von Euronews

Eine marine Hitzewelle erreicht die Küsten der Britischen Inseln und bereitet den Meteorologen, die das Phänomen genau beobachten, große Sorgen. Experten zufolge ist die Sonneneinstrahlung in der Region aufgrund des Klimawandels, des Rückgangs des Saharastaubs und des arktischen Eises in diesem Jahr intensiver.

Von einer marinen Hitzewelle ist die Rede, wenn über einen Zeitraum von mindestens fünf Tagen die Temperaturen höher sind als 90 Prozente der Temperaturen in einem 30-jährigen Vergleichszeitraum für die gleichen Tage die gleiche Region.

"An manchen Orten liegen die Temperaturen vier oder fünf Grad über dem, was wir normalerweise zu dieser Jahreszeit erwarten. Der Ozean ist nicht wie die Atmosphäre. Er erwärmt sich nicht schnell und kühlt nicht schnell ab. Es dauert lange, bis er sich erwärmt und lange, bis er abkühlt", erlärt Thomas Rippeth, Ozeanograf an der Bangor-Universität in Wales.

Der Temperaturanstieg betrifft die gesamte Ostküste des Atlantiks. Diese Erwärmung kann zu extremen Wetterereignissen führen.

"Der Ozean spielt eine absolute Schlüsselrolle. Ich glaube, etwa 95 % der Energieübertragung von der Sonnenstrahlung in den Infrarotbereich findet an der Meeresoberfläche statt. Und die Verteilung dieses Vorgangs beeinflusst unsere Wettersysteme. Wenn man den Ozean zu sehr aufheizt, führen hohe Meerestemperaturen zu den stärksten Stürmen. Hurrikane zum Beispiel entstehen, wenn die Wassertemperaturen über 26 Grad Celsius liegen", erklärt Rippeth weiter.

Die globalen Meeresoberflächentemperaturen waren im April und Mai die höchsten seit Beginn der Aufzeichnungen, und es wird erwartet, dass sie aufgrund der Erwärmung des tropischen Pazifiks durch El Niño weiterhin Rekorde brechen werden. Der Anstieg kann auch negative Folgen für das Leben im Meer haben, beispielsweise weniger Sauerstoff und Nährstoffe für das Phytoplankton.