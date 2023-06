Hitze: Kind tot im Auto

Von Euronews mit dpa, AFP

Mitteleuropa leidet unter einer Hitzewelle.

Die Hitzewelle in Europa hat bereits in Slowenien einen Toten gefordert. Es handelt sich um ein Kleinkind, das auf einem Parkplatz im Auto eingesperrt war. Die Eltern wurden festgenommen. Gegen sie wird wegen fahrlässiger Tötung ermittelt. Nach Angaben der slowenischen Medien soll es sich um einen Jungen handelt, der noch keine zwei Jahre alt war.

Immer wieder wird davor gewarnt, wie schnell die Temperaturen in einem Auto ansteigen können. Schon wenige Minuten in einem heißen Auto können für einen Menschen oder ein Haustier zum Tode führen.

Die Temperaturen in Slowenien liegen bei 35 Grad.

Für den Kreislauf ist die Hitze besonders beschwerlich, sagt Notarzt Peter Radsel in Ljubljana: "Ältere Menschen kommen häufig zu uns in die Notaufnahme, wenn es so heiß ist. Auch Menschen, die Medikamente nehmen müssen, und Menschen, die in der Hitze arbeiten müssen. Und auch Sportler."

In Ungarn stieg das Quecksilber auf bis zu 38 Grad. Die Regierung warnte die Menschen. Besonders Ältere sollten viel trinken und sich möglichst an einem kühlen Ort aufhalten.

Auch Italien steht vor einer ersten Hitzewelle in diesem Jahr. Am Mittwoch und Donnerstag werden laut Meteorologen in Teilen des Mittelmeerlandes bis zu knapp 40 Grad erwartet. Auf der Insel Sardinien könne die 40-Grad-Marke in manchen Gegenden sogar erreicht werden, prognostizierte der offizielle Wetterdienst der italienischen Luftwaffe am Dienstag.

Auch das private Wetterportal ilmeteo.it geht in dieser Woche von so hohen Temperaturen aus.

In Florenz in der Toskana wird am Mittwoch mit bis zu 37 Grad gerechnet. Im norditalienischen Bozen werden am Mittwoch und Donnerstag jeweils 35 Grad vorausgesagt, wie der Südtiroler Landeswetterdienst mitteilte. In der italienischen Hauptstadt Rom erwarten die Meteorologen zwischen 33 und 37 Grad.

Am Donnerstag dürfte sich die Hitze dann auf weitere Regionen ausweiten, etwa in der Emilia-Romagna und im Süden. Die hohen Temperaturen sind dem Wetterportal ilmeteo.it zufolge auf ein afrikanisches Hochdruckgebiet zurückzuführen, das sich in Richtung Italien bewegt.