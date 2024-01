Nach der schockierenden Entdeckung von einer Viertelmillion winziger Plastikteile pro Liter haben Forscher ihren Verbrauch von abgefülltem Wasser reduziert.

Ein durchschnittlicher Liter Wasser in Flaschen enthält fast eine Viertelmillion Mikroplastikteile und winzige, unsichtbare Nanoplastikteile, wie neue Forschungsergebnisse zeigen.

Sie wurden nun erstmals mit einem Mikroskop unter Verwendung von zwei Lasern entdeckt und kategorisiert.

Wissenschaftler waren schon lange davon ausgegangen, dass es viele dieser mikroskopisch kleinen Plastikteile gibt, aber bis die Forscher der US-Universitäten Columbia und Rutgers ihre Berechnungen anstellten, wussten sie nicht, wie viele und welche Art von Plastik es gibt.

Bei der Untersuchung von jeweils fünf Proben dreier gängiger Mineralwassermarken stellten die Forscher fest, dass die Partikelmenge zwischen 110.000 und 400.000 pro Liter lag, wobei der Durchschnitt bei etwa 240.000 lag, wie aus einer am Montag in den Proceedings of the National Academy of Sciences veröffentlichten Studie hervorgeht.

Was sind Nanokunststoffe?

Nanokunststoffe sind Partikel mit einer Größe von weniger als einem Mikrometer. Ein Mikrometer ist ein Millionstel eines Meters. Ein menschliches Haar ist etwa 83 Mikrometer breit.

Frühere Studien haben sich mit etwas größerem Mikroplastik befasst, das von den sichtbaren 5 Millimetern bis zu einem Mikrometer reicht. Der Studie zufolge wurden in Wasserflaschen etwa 10- bis 100-mal mehr Nanoplastik als Mikroplastik entdeckt.

Ein Großteil des Plastiks scheint aus der Flasche selbst und dem Umkehrosmose-Membranfilter zu stammen, der andere Verunreinigungen fernhält, sagte die Hauptautorin der Studie, Naixin Qian, eine physikalische Chemikerin der Columbia Universität in New York.

Sie wollte die drei Marken nicht nennen, weil die Forscher mehr Proben benötigen, bevor sie eine Marke herausgreifen, und weil sie mehr Marken untersuchen wollen. Sie sagte jedoch, dass es sich um gängige Marken handelt, die im US-Supermarkt Walmart gekauft wurden.

Sind Nanokunststoffteile gesundheitsschädlich?

Die Forscher können diese große Frage noch nicht beantworten: Sind Nanoplastikteile gesundheitsschädlich?

"Das wird derzeit noch untersucht. Wir wissen nicht, ob und wie gefährlich sie sind", sagt Phoebe Stapleton, Toxikologin an der Universität Rutgers in New Jersey und Mitautorin der Studie. "Wir wissen, dass sie in das Gewebe [von Säugetieren, einschließlich Menschen] gelangen... und die aktuelle Forschung untersucht, was sie in den Zellen anrichten."

"Neueste Forschung, durchgeführt von @NaixinQian und ihrem Team bei @TheMinLab untersuchte den Gehalt und die Menge an Mikro- und Nanokunststoffen in abgefülltem Wasser. Mikroskopie mit stimulierter Raman-Streuung."

Die International Bottled Water Association erklärte in einer Stellungnahme: "Derzeit gibt es weder standardisierte [Mess-]Methoden noch einen wissenschaftlichen Konsens über die möglichen gesundheitlichen Auswirkungen von Nano- und Mikroplastikpartikeln. Medienberichte über diese Partikel im Trinkwasser dienen daher nur dazu, die Verbraucher unnötig zu verängstigen."

Der American Chemistry Council, der die Kunststoffhersteller vertritt, lehnte eine sofortige Stellungnahme ab.

Nach Angaben des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) ertrinkt die Welt unter der Last der Plastikverschmutzung: Jährlich werden mehr als 430 Millionen Tonnen Plastik produziert, und Mikroplastik findet sich in den Weltmeeren, in Lebensmitteln und im Trinkwasser. Die Bemühungen um ein globales Plastikabkommen gehen weiter, nachdem die Gespräche im November ins Stocken geraten waren.

Plastikmüll aus Wasserflaschen. The Associated Press

Die Autoren der Studie reduzieren ihren Verbrauch von abgefülltem Wasser

Alle vier befragten Co-Autor:innen gaben an, dass sie nach der Durchführung der Studie ihren Verbrauch von abgefülltem Wasser einschränken würden.

Wei Min, der physikalische Chemiker von der Columbia University, der Pionierarbeit bei der dualen Lasermikroskop-Technologie geleistet hat, sagte, er habe seinen Verbrauch an Flaschenwasser um die Hälfte reduziert. Stapleton sagte, dass sie zu Hause in New Jersey jetzt mehr auf gefiltertes Wasser zurückgreift.

Der Mitautor der Studie, Beizhan Yan, ein Umweltchemiker von der Columbia University, der seinen Verbrauch von Leitungswasser erhöht hat, wies jedoch darauf hin, dass Filter selbst ein Problem darstellen können, da sie Plastik einführen.

"Du kannst einfach nicht gewinnen", sagt Stapleton.

Externe Experten begrüßten die Studie und betonten übereinstimmend, dass es zwar ein berechtigtes allgemeines Unbehagen über die Gefahren feiner Kunststoffpartikel gebe, es aber noch zu früh sei, um sie mit Sicherheit zu benennen.