Montag, der 22. Juli, war der weltweit heißeste Tag seit Beginn der Aufzeichnungen des EU-Klimawandeldienstes Copernicus. Wissenschaftler vermuten sogar, seit 120.000 Jahren.

Laut dem EU-Klimawandeldienst Copernicus war Montag, der 22. Juli, der weltweit heißeste Tag auf der Erde; Seit mindestens 1940. 17,15 Grad betrug die durchschnittliche Tagestemperatur und lag damit 0,06 Grad höher als am Vortag.

Treibhausgase sind für den Klimawandel verantwortlich

Klimawissenschaftler sagen, dass das auf den von Menschen verursachten Klimawandel zurückzuführen sei. Schuld daran ist insbesondere die Zunahme der Treibhausgase.

Carlo Buontempo, der Direktor von Copernicus, erklärte: "Vor allem wenn man den Jahresdurchschnitt betrachtet, waren die letzten zwölf Monate wahrscheinlich die wärmsten zwölf Monate der letzten 100.000 Jahre"

Im vergangenen Jahr lag die globale Durchschnittstemperatur insgesamt mehr als 1,5 Grad über dem vorindustriellen Referenzwert. Damit wurde der weltweit vereinbarte Grenzwert für Erwärmung überschritten. Klimawissenschaftler sagen, dass der Montag der wohl wärmste Tag seit 120.000 Jahren gewesen sein könnte.

"Es ist nützlich zu verstehen, wie stark und wie schnell sich das Klima verändert. Aber letztlich ist es nicht die globale Durchschnittstemperatur, die uns in den Rücken fällt, denn niemand lebt im globalen Durchschnitt. Es ist wirklich das, was in unserem Hinterhof passiert und was in unseren Flüssen, unseren Bergen und so weiter passiert", sagte Buontempo.

Der EU-Klimadienst Copernicus begann 1940 mit der Aufzeichnung der Temperaturen. Copernicus verwendet die Durchschnittstemperaturen für den gesamten Planeten, um eine globale Mitteltemperatur zu ermitteln.