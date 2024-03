Einige Politiker argumentieren, dass die Bemühungen um den Naturschutz dazu geführt haben, dass die Braunbärpopulationen stark angestiegen sind.

WERBUNG

In der Slowakei hat es nach Angaben der Behörden den zweiten Bärenangriff innerhalb von drei Tagen gegeben, und eine Stadt im Norden des Landes hat den Notstand ausgerufen.

Den örtlichen Behörden zufolge wurden in der Stadt Liptovský Mikuláš in der Nähe der Tatra fünf Menschen im Alter zwischen 10 und 72 Jahren verletzt. Am Dienstag gaben die Behörden bekannt, dass sie davon ausgehen, den Bären zu fangen, nachdem sechs bewaffnete Patrouillen das Tier gejagt haben. Die Bevölkerung wurde zur Vorsicht gemahnt - vor allem in den Morgen- und Abendstunden.

"Der Bär wurde von Rettungs- und Sicherheitskräften in unbewohnte Gebiete abgedrängt, wo Notfallteams ... den Befehl haben, ihn zu eliminieren", hieß es aus dem Rathaus.

In den sozialen Medien wurden Aufnahmen veröffentlicht, die zeigen, wie der Bär eine Straße entlangläuft, Fußgänger verscheucht und einen Mann angreift, der über einen Zaun klettern musste, um dem Tier zu entkommen.

"Wir sind eine Stadt zwischen den Bergen, aber immer noch eine Stadt. Wir können nicht zulassen, dass ein Bär am helllichten Tag fünf Menschen im Stadtzentrum angreift", fügte das Rathaus hinzu.

Der Angriff ereignete sich nur einen Tag nach dem Tod einer 31-jährigen Frau aus Weißrussland, die am Freitagabend in der Gegend von einem anderen Bären gejagt wurde.

Ihr männlicher Begleiter sagte, sie seien in einem dicht bewaldeten Gebiet des Demänovská-Tals spazieren gegangen, als das Tier begann, sie zu jagen.

Die beiden flüchteten in entgegengesetzte Richtungen, und der Mann wurde "verängstigt, aber unverletzt" oberhalb einer Schlucht gefunden. Ein Rettungsteam mit Spürhunden fand die Leiche der Frau am Grund der Schlucht.

Der Bär war noch in der Nähe und wurde von der Bergwacht mit Warnschüssen verscheucht.

Erste Untersuchungen der slowakischen Behörden deuten darauf hin, dass die Frau durch den Sturz starb und nicht durch den Bären zerfleischt wurde.

Bärenangriffe führen zu Forderungen nach einer Abschussaktion

Die Serie von Angriffen hat zu Forderungen geführt, den Schutzstatus von Bären in der Slowakei und in ganz Mittel- und Osteuropa neu zu bewerten.

Am Wochenende kritisierte Umweltminister Tomáš Taraba die Medienberichterstattung, die die Rolle des Bären beim Tod der Frau herunterspielte. In einem Beitrag in den sozialen Medien behauptete er, das "unnötige tragische Ereignis" sei das Ergebnis von "Nichtregierungsorganisationen, die sich an das Umweltministerium wenden und uns erzählen, dass Bären Pflanzenfresser sind und keine Gefahr für den Menschen darstellen".

"In der Slowakei haben wir ein Urteil des Verfassungsgerichts, das es uns unmöglich macht, Bären flächendeckend abzuschießen. Herzlichen Glückwunsch an das Verfassungsgericht, ich hoffe, Sie sind mit Ihrer Arbeit zufrieden", fügte Taraba hinzu.

Er sagte, die derzeitige Situation sei das Ergebnis von "extremistischen ökologischen Gruppen, die die Slowakei in ein Freilichtmuseum verwandelt haben, in dem man sich nicht mehr normal bewegen kann".

Bärenangriffe haben in der Slowakei zu einer bedeutenden politische Debatte geführt. Die meisten Politiker sprachen während des Parlamentswahlkampfs im vergangenen September über das Thema.

Einige Mitglieder der populistisch-nationalistischen Koalition in der Slowakei sind der Meinung, dass ein lockererer Umweltschutz notwendig ist. Sie argumentieren, dass die Schutzbemühungen die Braunbärenpopulationen in die Höhe getrieben haben, was bedeutet, dass sie nun gekeult und gejagt werden könnten.

❗️❗️❗️🐻❌️Medveď v centre mesta: štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR Filip Kuffa o návrhu zákona, podľa ktoré bude možné eliminovať medvede aj mimo intravilánu mesta. Posted by Mesto Liptovský Mikuláš on Sunday, March 17, 2024

Auf einer Pressekonferenz in Liptovský Mikuláš am Sonntag sagte der stellvertretende Umweltminister Filip Kuffa, die Slowakei werde sich einer Initiative mit Rumänien anschließen, um beim nächsten EU-Umweltministerrat eine Herabstufung des Schutzstatus der Bären vorzuschlagen.

Außerdem stellte er einen Gesetzesentwurf vor, der vorsieht, dass Bären in der Slowakei unter bestimmten Bedingungen auch außerhalb städtischer Gebiete geschossen werden können.

WERBUNG

Wie viele Bären gibt es jetzt in der Slowakei?

In den letzten Jahren hat es in der Slowakei mehrere Bärenangriffe gegeben.

Im Jahr 2021 wurde im zentralen Banskô-Tal ein 57-jähriger Mann mit zerfetztem Hals, Hüfte und Hand sowie Bärenspuren in der Nähe gefunden. Damals wurde berichtet, dass dies der erste tödliche Angriff im Land seit einem Jahrhundert war.

Die slowakische Bärenpopulation wurde in den 1930er Jahren fast bis zur Ausrottung gejagt. Dank der Bemühungen zur Erhaltung und des gesetzlichen Schutzes seit 1989 konnten die Tiere in ihren natürlichen Lebensraum in den Karpaten zurückkehren, die sich von Rumänien über die Westukraine bis in die Slowakei und Polen erstrecken.

Kuffa behauptete, die Population sei jetzt "zu hoch", aber "egal wie viele es sind, die Bären haben ihr Verhalten geändert".

"In der Vergangenheit hat es noch nie eine so große Anzahl von Bären gegeben, die Menschen angreifen", fügte er hinzu.

WERBUNG

Forscher der staatlichen Naturschutzbehörde schätzten im vergangenen Jahr, dass es in der Slowakei eine stabile Population von etwa 1 275 Bären gibt und dass es in letzter Zeit keinen signifikanten Anstieg ihrer Zahl gegeben hat.

Gruppen wie der WWF und die Slowakische Gesellschaft für Wildtiere haben sich gegen eine Abschlachtung der Braunbärenpopulation ausgesprochen.

Umweltschützer sagen, es sei unvermeidlich, dass Menschen manchmal mit diesen Tieren in Kontakt kommen. Sie glauben, dass eines der größten Probleme offene Mülltonnen und Lebensmittelabfälle sind, die die Bären in Wohngebiete locken und die Wahrscheinlichkeit von Konfrontationen mit Menschen erhöhen.

Erik Baláž, ein Ökologe der Naturschutzorganisation My Sme Les, glaubt, dass sinnlose Lösungen" wie das wahllose Abschießen von Bären keine Lösung sind.

In einem Video in den sozialen Medien sagte er, es sei nicht gut, "wenn solche Fälle politisch missbraucht werden und verschiedene Leidenschaften geweckt werden und verschiedene extremistische Lösungen vorgeschlagen werden, die nicht funktionieren werden."

WERBUNG

Baláž erklärt weiter, dass er zwar nicht völlig gegen den Abschuss von Bären sei, dass aber Aufklärung und Maßnahmen zur Konfliktvermeidung an erster Stelle stehen sollten. Seiner Meinung nach sollte das Umweltministerium die Aktivitäten der Bären - wie Schäden an Obstplantagen oder Angriffe auf Nutztiere - verfolgen und die Maßnahmen darauf konzentrieren.

"Ein Politiker kann nicht kommen und sagen, dass es sich um einen Raubtierangriff handelte, und Angst verbreiten, indem er sagt, dass die Menschen jetzt denken sollten, dass Bären kommen und Menschen fressen. Das ist absoluter Unsinn", fügte Baláž hinzu.

Ein Raubtierangriff würde bedeuten, dass der Bär einen Menschen töten und fressen wollte. Marián Hletko, ehemaliger Leiter des Interventionsteams für Braunbären, erklärte gegenüber der slowakischen Nachrichtenagentur TSAR, dass es bei keinem der beiden jüngsten Vorfälle Beweise für einen solchen Angriff gebe.