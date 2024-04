Von Euronews Green

Das weltweit größte Baumwollzertifizierungssystem gibt grünes Licht für Kleidungsstücke, die aus Baumwolle hergestellt werden, die auf Mega-Plantagen angebaut wird, die den Cerrado "plündern".

WERBUNG

Baumwollkleidung, Handtücher und Bettlaken von H&M und Zara machen sich laut einer neuen Untersuchung mit illegaler Abholzung und Menschenrechtsverletzungen schuldig.

Die britische Nichtregierungsorganisation Earthsight hat 800.000 Tonnen Baumwolle der westlichen Kleidungsproduzenten auf brasilianische Plantagen zurückverfolgt, auf denen Landraub, Gewalt und Korruption an der Tagesordnung sind.

Diese Baumwolle wird an verschiedene Hersteller in Asien exportiert, die zusammen fast 250 Millionen Kleidungsstücke und Haushaltswaren in einem Jahr für die globalen Geschäfte von H&M, Zara und ihren Schwestermarken herstellen.

"Diese Firmen reden von guten Praktiken, sozialer Verantwortung und Zertifizierungssystemen, sie behaupten, in Rückverfolgbarkeit und Nachhaltigkeit zu investieren, aber all das sieht jetzt genauso unecht aus wie ihre Schaufensterdekorationen", sagt Earthsight-Direktor Sam Lawson.

Die gesamte von der NGO zurückverfolgte Baumwolle wurde von Better Cotton, dem weltweit größten Baumwollzertifizierungssystem, als nachhaltig zertifiziert.

Woher kommt die brasilianische Baumwolle?

Die Welt ist sich der kritischen Bedeutung des Amazonasgebiets sehr wohl bewusst. Immer wieder wird über das Ausmaß des Waldverlustes durch Rinderfarmen und Sojaplantagen berichtet.

Doch während die neuesten Nachrichten aus der "Lunge der Erde" vorläufig positiv sind, gibt es weiter südlich ein weiteres wertvolles Ökosystem, das in alarmierendem Tempo geschädigt wird.

Die Cerrado-Region ist von dramatischen Hochebenen und üppigen Tälern geprägt. Bemerkenswerterweise sind hier fünf Prozent aller Tierarten der Welt beheimatet - darunter Riesenameisenbären, Riesengürteltiere und Jaguare.

Mehr als die Hälfte dieser tropischen Savanne - die sich über ein Viertel Brasiliens erstreckt - wurde in den letzten Jahrzehnten für die großflächige Landwirtschaft gerodet. Im letzten Jahr stieg die Abholzung hier um 43 Prozent an.

A river between the Cachoeira community and Caçimbinha in Bahia, Brazil, June 2023. Thomas Bauer/Earthsight

Diese "Ausplünderung" des Cerrado fällt mit einem Boom der brasilianischen Baumwollproduktion für den Export zusammen, so Earthsight. Das Land ist auf dem besten Weg, die USA bis 2030 als größten Baumwollexporteur der Welt zu überholen.

Umweltschützer warnen, dass dieses üppige Biotop geopfert wird, um das berühmtere Amazonasgebiet zu retten, mit dem es jedoch untrennbar verbunden ist.

"Auf internationaler Ebene ist der Cerrado nicht sehr bekannt. Hätte er einen Namen wie der Amazonas, gäbe es mehr politische Maßnahmen, die der Erhaltung des Bioms zugute kämen", sagte Ane Alencar, wissenschaftliche Leiterin der brasilianischen gemeinnützigen Organisation IPAM, Anfang dieses Jahres.

Wie wird das Land für Baumwollplantagen im Cerrado gerodet?

Der westliche Bundesstaat Bahia, in dem der Cerrado liegt, ist von der industriellen Landwirtschaft besonders stark betroffen. Agrarfirmen entziehen hier täglich fast zwei Milliarden Liter Wasser und trocknen damit Flussbetten und Bäche aus, wie Earthsight-Ermittler von Einheimischen erfuhren.

Bei der Durchsicht zahlreicher Lieferunterlagen fand die NGO heraus, dass die Lieferanten von H&M und Zara die in diesem Bundesstaat angebaute Baumwolle von zwei der größten Erzeuger Brasiliens beziehen.

Diese Unternehmen - SLC Agrícola und Grupo Horita - befinden sich im Besitz von zwei der reichsten Familien Brasiliens. Nach Angaben von Earthsight haben sie eine lange Reihe von gerichtlichen Verfügungen, Korruptionsurteilen und Geldstrafen in Millionenhöhe für die Rodung von 1.000 Quadratkilometern Cerrado-Wildnis zu verantworten.

An SLC farm in Bahia, Brazil; a monoculture of cotton. Thomas Bauer/Earthsight

Im Megastaat Estrondo - wo Horita der Hauptgrundbesitzer ist - gibt es seit Jahrzehnten gewaltsame Landstreitigkeiten gegen traditionelle Gemeinschaften. Im Jahr 2018 stellte der Generalstaatsanwalt von Bahia fest, dass Estrondo eines der größten Landraubgebiete in der brasilianischen Geschichte ist. Ein Jahr später wurden zwei Gemeindemitglieder nach einer Eskalation von Einschüchterungen und Schikanen von Estrondos Sicherheitsleuten erschossen.

Laut Earthsight sind die Aktivitäten dieser Unternehmen "sinnbildlich für eine breitere Realität der exportorientierten Agrarindustrie, die dem Cerrado, seinen traditionellen Gemeinschaften und dem Klima Schaden zufügt".

Es ist selten, dass Großbetriebe kein Land an sich reißen, sagten lokale Aktivisten in einer Region gegenüber Earthsight.

WERBUNG

Die brasilianische Regierung schätzt, dass die Rodung der Cerrado-Vegetation für die Landwirtschaft jährlich so viel Kohlenstoff erzeugt wie die jährlichen Emissionen von 50 Millionen Autos.

Und Baumwolle, die auf diesen Großgrundstücken oft im Wechsel mit Soja angebaut wird, ist aufgrund des massiven Einsatzes von Pestiziden besonders schädlich.

Wie wird diese "verdorbene" Baumwolle in die Kleidung von Zara und H&M eingearbeitet?

Inditex, the Spanish owner of Zara, and Sweden's Hennes & Mauritz are the two biggest fashion retailers in the world. AP Photo/Mark Lennihan & Todd Williamson/Invision/AP

Aus den von Earthsight eingesehenen Versandunterlagen geht hervor, dass die Horita-Gruppe und SLC Agrícola zwischen 2014 und 2023 mindestens 816.000 Tonnen Baumwolle aus Bahia direkt ins Ausland exportiert haben.

Acht asiatische Bekleidungshersteller nahmen diese Rohbaumwolle und belieferten H&M und Inditex (den Eigentümer von Zara). PT Kahatex in Indonesien war der größte Abnehmer dieser "verdorbenen" Baumwolle, bevor er Millionen von Baumwollsocken, Shorts und Hosen an H&M lieferte.

Alle Importe von Inditex nach Europa kommen in Spanien und den Niederlanden an, bevor sie in den Geschäften in ganz Europa als "Must-Have"-Artikel der Saison verkauft werden.

WERBUNG

Im Rahmen ihrer Bemühungen um eine saubere Produktion haben sich die Fast-Fashion-Giganten dem Zertifizierungssystem Better Cotton (BC) angeschlossen. Die meisten Produkte der Unternehmen werden aus BC-zertifizierter Baumwolle hergestellt, was sie zu den weltweit größten Verbrauchern von Baumwolle mit dem BC-Gütesiegel macht.

Das Problem ist, dass die gesamte Baumwolle, die Earthsight mit Umweltzerstörung und Menschenrechtsverletzungen in Bahia in Verbindung bringt, das BC-Siegel trägt.

Inzwischen wurde berichtet, dass Inditex als Reaktion auf die Untersuchung mehr Transparenz von Better Cotton mit Sitz in Genf gefordert hat. BC teilte Anfang des Monats mit, dass es eine Prüfung durch eine dritte Partei von drei Farmen, die von Earthsight verwickelt sind, abgeschlossen hat und plant, seine Ergebnisse heute zu veröffentlichen, wenn der Bericht der NGO veröffentlicht wird.

Das Unternehmen fügte hinzu, dass sein strategischer Partner in Brasilien, der brasilianische Verband der Baumwollproduzenten, dabei sei, einige seiner Standards zu überarbeiten, um sie mit denen von Better Cotton in Einklang zu bringen.

Wie können wir den Handel mit schmutziger Baumwolle stoppen?

Da die EU einer der größten Bekleidungsimporteure der Welt ist (an zweiter Stelle nach den USA), sieht Earthsight die EU in der Pflicht, ihre Lieferketten zu bereinigen.

WERBUNG

"Es ist sehr deutlich geworden, dass Verbrechen im Zusammenhang mit den von uns konsumierten Waren durch Vorschriften bekämpft werden müssen, nicht durch die Wahl der Verbraucher", sagt Lawson.

"Das bedeutet, dass die Gesetzgeber in den Verbraucherländern strenge Gesetze erlassen und konsequent durchsetzen sollten. In der Zwischenzeit sollten die Käufer zweimal nachdenken, bevor sie ihr nächstes Kleidungsstück aus Baumwolle kaufen.

Zwar gibt es bereits eine Reihe von Gesetzen zur Regulierung der Lieferketten, doch weist die NRO auf noch bestehende Lücken hin. Die EU-Richtlinie über die Sorgfaltspflicht von Unternehmen im Bereich der Nachhaltigkeit (CSDDD), die in den nächsten Monaten fertig gestellt werden soll, wird nur die größten Unternehmen erfassen.

Eine neue EU-Verordnung zur Abholzung von Wäldern zwingt Unternehmen dazu, einige Rohstoffe bis zu einer Produktion zurückzuverfolgen, die frei von Abholzung und legal sein muss, lässt aber Baumwolle außer Acht.

Was sagen Zara und H&M dazu?

"Wir begrüßen das Engagement von Earthsight in diesen Fragen und nehmen diese Vorwürfe sehr ernst", sagte H&M in seiner Antwort auf die Feststellung. "Wir stehen in engem Kontakt mit dem Eigentümer der Better Cotton-Zertifizierung, der eine gründliche Untersuchung der konkreten Vorwürfe eingeleitet hat."

WERBUNG

H&M - mit Schwestermarken wie COS, Monki, & Other Stories, Arket und Weekday - sagt, dass es sein Ziel, 100 Prozent der Baumwolle aus recycelter, biologischer oder nachhaltigerer Herkunft (z.B. BC-Baumwolle) zu beziehen, bereits 2020 erreicht hat.

Inditex - zu dem neben Zara auch Berksha, Pull&Bear und Massimo Dutti gehören - erklärte gegenüber Earthsight: "Wir nehmen alle Informationen über unzulässige Praktiken in der Textilindustrie sehr ernst.

"Nachdem wir Ihren Brief erhalten haben, haben wir dessen Inhalt mit Better Cotton geteilt, die uns bestätigt haben, dass sie in Zusammenarbeit mit ihrem Partner vor Ort, ABRAPA, eine Untersuchung eingeleitet haben."