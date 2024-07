Im Jahr 2008 hat Ecuador als erstes Land der Welt die Rechte der Natur in der Verfassung festgeschrieben. Jetzt hat ein Gericht einen Präzedenzfall geschaffen: Der Fluss, der durch die Hauptstadt Quito fließt, darf nicht mehr verschmutzt werden.

WERBUNG

Ein ecuadorianisches Gericht hat in einem ungewöhnlichen Urteil entschieden, dass die Verschmutzung eines Flusses, der durch die Hauptstadt Quito fließt, die Rechte des Landes verletzt.

Obwohl die Stadtverwaltung von Quito Berufung eingelegt hat, muss dieser Entscheidung unverzüglich Folge geleistet werden. Das Urteil stützt sich auf einen Artikel der ecuadorianischen Verfassung, der die Rechte von Naturlandschaften wie dem Machángara-Fluss anerkennt.

Aktivisten, die die Klage eingereicht hatten, bezeichneten die Entscheidung am Sonntag als "historisch".

"Es ist historisch, weil der Fluss direkt durch Quito fließt und die Menschen sehr nah an ihm leben", sagte Darío Iza, dessen Gruppe Kitu Kara die Klage im Namen des Flusses eingereicht hatte.

Das Gericht entschied, dass die Regierung während des Berufungsverfahrens einen Plan zur Sanierung des Machángara vorlegen muss.

Warum muss der Machángara gerettet werden?

Die Stadt mit 2,6 Millionen Einwohnern leitet alle möglichen Abwässer und Schadstoffe in den Fluss Machángara, der hoch in den Anden entspringt. Auf seinem Weg durch Quito kämpft er mit Problemen wie dem fast völligen Fehlen einer Abwasserreinigung.

"Der Fluss führt tonnenweise Müll mit sich, der aus Gullys und von den Hängen kommt", so die Global Alliance for the Rights of Nature (GARN).

Der durchschnittliche Sauerstoffgehalt des Flusses liegt bei zwei Prozent, was das Leben im Wasser erschwert.

In einigen Teilen Latein- und Nordamerikas haben die Menschen ein verfassungsmäßiges Recht auf eine saubere Umwelt. Ecuador war das erste Land der Welt, das 2008 das Recht der Natur anerkennt, nicht geschädigt oder verschmutzt zu werden.

"Historischer Sieg" für den Machángara-Fluss

Umweltgruppen haben die Nachricht gefeiert. GARN postete auf Instagram: "Historischer Sieg für #RightsofNature: Der Machángara-Fluss in Ecuador wird zu einem Rechtssubjekt erklärt!"

"Diese Entscheidung ist ein Durchbruch für den Schutz und die Sanierung eines der am meisten gefährdeten Flüsse des Landes", fügte die Gruppe hinzu.

"Die Stadt wurde für die Rechtsverletzungen verantwortlich gemacht und muss nun einen spezifischen Plan zur Dekontaminierung des Machángara-Flusses nach dem Monjas-Urteil erstellen, der konkrete Maßnahmen enthält und die aktive Beteiligung der Gemeinde sicherstellt."

Ein Sprecher der Umwelt-NGO CEDENMA fügte hinzu: "Heute feiern wir eine großartige Nachricht: Der Machángara-Fluss in Ecuador wurde als Rechtssubjekt anerkannt und seine Sanierung angeordnet. Wir träumen von einem sauberen Fluss, der nach Pfefferminze riecht, so wie er einst war."