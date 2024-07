Eine Studie hat gezeigt, dass die Nutzung von weniger als 3 % der englischen Landfläche für Onshore-Wind- und Solaranlagen genug Energie erzeugen könnte, um jeden englischen Haushalt mehr als zweimal zu versorgen.

Die neue Labour-Regierung Großbritanniens hat das De-facto-Verbot für Onshore-Windparks in England aufgehoben. Sie eröffnet damit die Möglichkeit, jedes britische Haus mit sauberer Energie zu versorgen.

Die neue Finanzministerin und stellvertretende Premierministerin Rachel Reeves sagte in ihrer Antrittsrede, dass sie die "absurden" Beschränkungen der Konservativen Partei (Tories) für den Bau von Onshore-Windparks aufheben werde. Die Konservative Partei war in den vergangenen 14 Jahren an der Macht gewesen.

Reeves fügte hinzu, dass Entscheidungen auf nationaler und nicht wie bisher auf lokaler Ebene getroffen werden sollten. Die Labour-Partei will diskutieren, ob große Windparks als Infrastrukturprojekte von nationaler Bedeutung eingestuft werden sollen. Das würde bedeuten, dass sie von Energieminister Ed Miliband und nicht von den Gemeinderäten genehmigt werden müssten.

Bei der Genehmigung von Projekten müsse es "Kompromisse" geben, sagte Reeves in ihrer ersten großen Rede seit ihrem Amtsantritt, aber die Standardantwort könne nicht "Nein" sein.

"Die Geschichte der vergangenen 14 Jahre war eine Weigerung, die schwierigen und verantwortungsvollen Entscheidungen zu treffen, die notwendig sind", sagte sie. "Diese Regierung wird anders sein, und wir haben keine Zeit zu verlieren."

Eine im April veröffentlichte Studie von Friends of the Earth und Forschern der Universität Exeter ergab, dass weniger als drei Prozent der Landfläche Englands für Onshore-Wind- und Solarenergie genutzt werden könnten, um 13-mal mehr saubere Energie zu erzeugen als heute. Das ist genug, um alle Haushalte in England zweimal mit Strom zu versorgen.

"Das Verbot der Onshore-Windenergie besteht seit neun Jahren. Wir sind seit 72 Stunden an der Regierung und haben es aufgehoben", fügte Miliband in einem Beitrag in den sozialen Medien hinzu. "Das ist das Tempo, in dem wir voranschreiten werden."

Warum gab es in Großbritannien ein De-facto-Verbot für Onshore-Windkraftanlagen?

Die Beschränkungen für den Bau von Onshore-Windparks wurden 2015 vom damaligen Premierminister David Cameron eingeführt. Die Regeln bedeuteten, dass ein einziger Planungseinwand das Ende eines geplanten Projekts bedeuten konnte.

Der damalige Umweltminister Michael Gove kündigte im September vergangenen Jahres an, das Verbot aufzuheben. Zwei Fußnoten in Englands Bauvorschriften, dem National Planning Policy Framework (NPPF), sorgten jedoch dafür, dass es weiterhin praktisch unmöglich war, Onshore-Windprojekte auf den Weg zu bringen.

Laut der Renewable Energy Planning Database wurden seit Goves Ankündigung keine Anträge für neue Onshore-Windparks gestellt.

Nun hat die Labour-Partei diese Fußnoten in der Planungspolitik gestrichen und damit den Weg für Onshore-Windprojekte in Großbritannien frei gemacht. Damit werde die Onshore-Windenergie mit dem Planungsprozess für andere Energieprojekte in Einklang gebracht, heißt es in einer politischen Erklärung der Regierung.

"Die Verwirklichung unseres Ziels einer sauberen Energieversorgung wird dazu beitragen, Großbritanniens Energieunabhängigkeit zu stärken, Geld bei den Energierechnungen zu sparen, hochqualifizierte Arbeitsplätze zu fördern und die Klimakrise zu bekämpfen", heißt es weiter in der politischen Regierungs-Erklärung.

"Deshalb haben wir uns verpflichtet, die Windenergie an Land bis 2030 zu verdoppeln. Das bedeutet, dass wir das De-facto-Verbot für Onshore-Windenergie in England, das seit 2015 in Kraft ist, sofort aufheben müssen."

Was bedeutet mehr Onshore-Windenergie für Großbritannien?

Da Großbritannien derzeit weit davon entfernt ist, seine Verpflichtungen im Bereich saubere Energie zu erfüllen, könnte ein Ausbau der Onshore-Windenergie dazu beitragen, diese Ziele zu erreichen und die Haushaltskosten zu senken, so die Experten.

"Durch die Nutzung des enormen Potenzials an erneuerbaren Energien in Großbritannien erhebt die neue Regierung den Anspruch, bei der Energiewende weltweit führend zu werden", sagt Mike Childs, Leiter der Abteilung Wissenschaft, Politik und Forschung bei Friends of the Earth.

"Die britische Onshore-Windenergie ist eine der billigsten Energieformen, sodass das Verbot die Rechnungen in die Höhe getrieben hat", sagt Jess Ralston, Leiter der Energieabteilung bei der gemeinnützigen Energy & Climate Intelligence Unit (ECIU).

"Mehr Onshore-Wind bedeutet, dass weniger Gaskraftwerke benötigt werden, was Großbritanniens Abhängigkeit von ausländischem Gas verringert, da die Produktion in der Nordsee unweigerlich zurückgehen wird."