Wie viel wirtschaftlichen Schmerz ist Putin bereit zu ertragen?

Als Wladimir Putin im Jahr 2000 den weithin unbeliebten Boris Jelzin als Präsidenten der Russischen Föderation ablöste, kam er im Dunkeln im Kreml an.

Als ehemaliger KGB-Agent war Putin erst seit einem Jahr Ministerpräsident und in der internationalen Arena weitgehend unbekannt.

Putin hat ein Land im massiven Umbruch geerbt. Russland taumelte vor einem chaotischen Übergang zum Marktkapitalismus. Jelzins „Schocktherapie“ hatte 1998 zu einem Staatsbankrott, einem Rückgang der Wirtschaftsleistung um 5,3 Prozent und einer dramatischen Abwertung der Landeswährung Rubel geführt.

Die Verwüstung bot dem Präsidenten eine leere Leinwand, um sein Land nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion neu zu definieren. Im Energiesektor fand er das perfekte Öl, um die Landkarte neu zu zeichnen – und sein Vermächtnis von Anfang an zu behaupten.

Ein steiler Anstieg der Energiepreise und eine enorme Nachfrage aus Industrie- und Schwellenländern führten zu sofortigen Gewinnen für den russischen Staat.

Zwischen 1999 und 2008 schoss das Pro-Kopf-BIP des Landes von 1.330 $ auf 11.635 $ in die Höhe, ein spektakulärer Anstieg, der – obwohl ungleich und anfällig für Vetternwirtschaft – dazu beitrug, die Wahrnehmung des Wohlstands der Mittelklasse in der Bevölkerung zu verbreiten.

Parallel dazu reduzierte ein konzentrierter Vorstoß aus Moskau die Verschuldung der Zentralregierung drastisch und fiel im gleichen Zeitraum von 100,7 % des BIP auf 6,5 %.

Im Jahr 2012 trat das Land offiziell der Welthandelsorganisation (WTO) bei, ein Moment, der die Nation definitiv mit der Weltwirtschaft in Einklang brachte und von US-Präsident Barack Obama persönlich gefeiert wurde.

Ein Jahrzehnt später droht die Erweckung, die Jahre gedauert hat, in Monaten zunichte gemacht zu werden.

Westliche Länder haben wegen der Invasion der Ukraine eine ständig wachsende und hart treffende Sanktionskette gegen Russland verhängt, mit dem Ziel, den kostspieligen Kriegsapparat lahmzulegen und einen Waffenstillstand zu erzwingen.

Die Europäische Union hat in Abstimmung mit ihren Verbündeten alles ins Visier genommen, von Luxusgütern und Flugzeugkomponenten bis hin zu Halbleitern und staatlichen Medien.

In einem schockierenden Schritt ging der Westen direkt die russische Zentralbank an, stoppte die Kreditvergabe und blockierte den Zugang zu fast der Hälfte ihrer 640 Milliarden Dollar an Devisenreserven. Der Rubel ging in den freien Fall, die Inflation schoss in die Höhe und der Aktienmarkt wurde abrupt geschlossen, ohne dass eine Wiedereröffnung in Sicht war.

Ein Schwarm westlicher Unternehmen wie Apple, Netflix, Ikea, H&M und sogar McDonalds, das erste amerikanische Fast-Food-Restaurant, das jemals in Russland Fuß gefasst hat, ist unter dem starken Druck besorgter Investoren und empörter Verbraucher aus dem Land geflohen.

Das Institute of International Finance, der globale Verband der Finanzindustrie, hat seine Wirtschaftsprognose für Russland von einem Wachstum von 3 % auf einen Rückgang von 15 % im Jahr 2022 revidiert.

Ein Zahlungsausfall bei Staatsanleihen wird als eine Frage des Wann angesehen, nicht als Ob.

Die Vorrechte der Großmacht

Ungeachtet der seismischen Entwicklungen tobt der Krieg in der Ukraine weiter, mit belagerten Städten, einer steigenden Zahl von Todesopfern und einem unerbittlichen Tempo der Zerstörung.

Der Kreml zeigt sich unbeeindruckt von den düsteren Warnungen aus den westlichen Hauptstädten, die härtere Strafen versprechen, falls sich die Lage zuspitzt.

„Diese Sanktionen wären ohnehin verhängt worden“, sagte Putin bei einem Regierungstreffen in seltener Anerkennung der schlimmen Umstände.

"Es gibt einige Fragen, Probleme und Schwierigkeiten, aber in der Vergangenheit haben wir sie überwunden und wir werden sie jetzt überwinden."

Die Entschlossenheit des Präsidenten lässt westliche Verbündete fragen, wie viel Schmerz er bereit wäre zu ertragen, um den Willen der Ukraine seiner geopolitischen Strategie zu unterwerfen.

Russen haben eine lange Geschichte darin, "äußerem Druck zu trotzen" und einen tief verwurzelten Glauben an einen "starken Staat", zwei Eigenschaften, die dazu beigetragen haben, Putins Herrschaft zu stärken und zu verlängern, sagt André Gerrits, Professor für internationale Studien und globale Politik an der Universität Leiden.

„Selbst wenn er letztendlich einem Friedensvertrag mit der Ukraine zustimmt, wird er niemals offen anerkennen, dass er wegen der Sanktionen Friedensgesprächen zugestimmt hat. Wir werden uns nie absolut sicher sein, welche Rolle die Sanktionen in der Resolution gespielt haben“, sagte Gerrits gegenüber Euronews.

Um Putins Verhalten zu verstehen, muss man auf die imperiale Vergangenheit Russlands zurückblicken, ein Zeitalter der Eroberung, Erhabenheit, Modernisierung und insbesondere der absoluten Macht, die der Präsident zu emulieren versucht hat.

Nach einem kurzlebigen Versuch, die liberale Demokratie in der postsowjetischen Ära anzunehmen, hat der Totalitarismus im Land allmählich zugenommen und ist heute so ausgeprägt wie vor den Glasnost-Jahren von Michail Gorbatschow, stellt Gerrits fest.

„Putin glaubt, dass Russland nur dann stark sein kann, wenn es einen starken Führer – einen Präsidenten – und ein starkes politisches System – die Elite – hat, um unabhängig und souverän auf der internationalen Bühne zu agieren. Es gibt eine direkte Verbindung zwischen dem Autoritarismus des Staates und seinem Manövrierraum", sagt der Wissenschaftler.

Der russische Staatschef glaubt an „die besonderen Vorrechte der Großmacht“ und glaubt, dass die Länder zwangsläufig sich selbst überlassen bleiben, ein Aspekt der Außenpolitik, den der Westen „unterschätzt“, fügt Gerrits hinzu.

"Die Anarchie der internationalen Beziehungen ist mit aller Macht nach Europa zurückgekehrt."

Russifizierungsschub

Konfrontiert mit nahezu allgemeiner Kritik hält der Präsident stand und verstärkt seine Verachtung für den Westen und seine Bosheit über das, was man für einen Eingriff der NATO in Russlands Einflussbereich hält.

Putin und sein engster Kreis von Beamten haben gesagt, der Westen sei ein „Imperium der Lügen“, Sanktionen seien „ähnlich“ einer Kriegserklärung und jede Lieferung militärischer Unterstützung für die Ukraine werde als „legitimes Ziel“ für Vergeltung betrachtet .

Der Kreml hat auch davor gewarnt, dass er die Vermögenswerte der ausländischen Unternehmen beschlagnahmen und verstaatlichen wird, die sich aus dem Land zurückziehen, einschließlich ihrer Produktionsanlagen, Büros und ihres geistigen Eigentums.

„Das alles wird am Ende zu einer Steigerung unserer Unabhängigkeit, Autarkie und unserer Souveränität führen“, prognostizierte Putin.

Aber für ein Land mit 146 Millionen Einwohnern, das seit Jahren immer tiefer in die Weltwirtschaft eindringt, wäre ein plötzlicher Übergang zur Autarkie eine gewaltige, lästige und möglicherweise unerreichbare Herausforderung.

„Der Spielraum für Neuerfindungen ist sehr eng. Russland hat eine sehr enge Beziehung zu westlicher Technologie, Software und Investitionen“, sagt Dr. Maria Shagina, leitende Forscherin am Finnischen Institut für internationale Angelegenheiten.

"Wenn wir das wegnehmen, gibt es Isolation und Autarkie. Aber Autarkie in sehr bescheidenen Begriffen."

Shagina, deren Arbeit sich auf internationale Sanktionen, Energiesicherheit und Russland konzentriert, erwartet, dass der Kreml die Bemühungen um „Russifizierung“ und „Umverteilung“ strategischer Industrien intensiviert, hält die Überlebensstrategie jedoch aufgrund der tief verwurzelten Abhängigkeit Russlands von seinem westlichen Handel für „sehr fragwürdig“. Partner.

Während der Handel mit dem Westen unter der Last der Sanktionen einbricht, kann Moskau nach Alternativen weiter im Süden suchen, in China und Indien, zwei riesigen Volkswirtschaften, die zu den wenigen Ländern gehörten, die sich bei einer Resolution der Vereinten Nationen, die die Invasion der Ukraine verurteilte, der Stimme enthielten.

„China kann finanzielle Rettungsleinen bieten, wenn Russland unter Sanktionen steht, die Frage ist, ob es das tun wird“, sagt Shagina gegenüber Euronews.

China, Russlands größter Handelspartner nach der EU, hat bisher seine Unterstützung für die Unabhängigkeit der Ukraine zum Ausdruck gebracht, „maximale Zurückhaltung“ gefordert und Hilfe angeboten, um einen Waffenstillstand zu sichern, auch wenn US-Beamte angedeutet haben, dass der asiatische Riese bereit sein könnte, Russland militärisch und finanziell zu unterstützen. Eine Behauptung, die Peking zurückgewiesen hat.

„Es ist ganz beabsichtigt, dass China vage ist, sie wollen, dem Westen Rätsel aufgeben. Sie wollen von beiden Seiten profitieren, sie wollen nicht eindeutig auf der einen oder anderen Seite sein“, bemerkt Shagina.

„Letztendlich will China Stabilität und nicht an einen Partner wie Russland gebunden sein.“

Eine in der EU hergestellte Rettungsleine

Während internationale Beobachter sich den Kopf zerbrechen, um herauszufinden, in welche Richtung sich China entwickeln wird, kann sich Moskau glücklich schätzen, eine zusätzliche Rettungsleine – oder besser gesagt ein Schlupfloch – bequem in der Nähe seines Heimatlandes zu haben.

Im vergangenen Jahr gab die Europäische Union 98,9 Milliarden Euro für den Kauf von Energieträgern aus Russland aus, was 62 % der Gesamtimporte entspricht. Der energiehungrige Block kaufte 155 Milliarden Kubikmeter (Milliarden Kubikmeter) Gas und gab dafür mindestens 15 Milliarden Euro aus, Zahlen, die laut Eurostat aus Geheimhaltungsgründen nicht das ganze Bild darstellen.

Öl- und Gasexporte machen etwa 40 % des russischen Bundeshaushalts aus, der unter anderem Ausgaben für die nationale Verteidigung umfasst, die im Jahr 2020 auf 61,7 Milliarden US-Dollar geschätzt werden.

Die EU ist sich seit langem ihrer starken Abhängigkeit von russischem Öl und Gas bewusst, hat aber wenig getan, um ihre Abhängigkeit zu lindern. Nach den Sanktionen gegen den Kreml im Jahr 2014 wegen der Annexion der Krim, die die EU nachdrücklich verurteilte und nie anerkannte, stiegen die Käufe von russischem Gas durch die EU tatsächlich an und erreichten 2019, dem Jahr vor der Pandemie, einen historischen Rekord von 166 Milliarden Kubikmetern.

Die Frage der Energieimporte ist so eklatant und problematisch geworden, dass sie die anderen Strafen, die die EU in Rekordzeit und mit außerordentlicher Einigkeit gegen Moskau verhängt hat, irgendwie in den Schatten gestellt hat. Washingtons Entscheidung, alle russischen Energieimporte zu verbieten, hat die EU nur in eine noch unangenehmere Lage gebracht.

Trotz des Drucks der USA, der Ukraine und ihrer eigenen östlichen Mitgliedsstaaten hat sich der Block bisher geweigert, Moskaus profitabelste Einnahmequelle direkt ins Visier zu nehmen. Bundeskanzler Olaf Scholz sagte, Energieimporte seien von "wesentlicher Bedeutung" für das tägliche Leben der Bürger.

Dies hat Putin eine „lebenswichtige Ernährungssonde“ gegeben, um seine schrumpfende Wirtschaft aufrechtzuerhalten, sagt Jeffrey J. Schott, Senior Fellow am Peterson Institute for International Economics.

Westliche Sanktionen "schicken die russische Wirtschaft offensichtlich ins Trudeln und werden kurz- bis mittelfristig korrosive Auswirkungen auf das russische Wirtschaftswachstum haben. Aber die unmittelbaren Auswirkungen sind nicht klar. Sie lassen immer noch etwas Luft zum Atmen wegen der Ausnahmen für Öl und Gas", sagte Schott gegenüber Euronews.

„Der wirtschaftliche Schmerz wird für einige Zeit nicht entscheidend sein. Wenn Sie die Beschränkungen für den Öl- und Gashandel nicht erhöhen, würde das dem russischen Militär Zeit verschaffen, unschuldigen Zivilisten in der Ukraine mehr Schaden zuzufügen. Also aus humanitärer Sicht , das Argument ist, dass Sie es viel schneller tun müssen.

Erschwerend kommt hinzu, dass die steigenden Energiepreise, die die Verbraucher seit dem Frühherbst verfolgen, die Rechnung, die die Europäer täglich an Moskau zahlen, weiter in die Höhe getrieben haben.

Seit Beginn der Invasion in der Ukraine am 24. Februar hat die EU laut einem Tracking-Tool des Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA), einer unabhängigen Forschungsorganisation, über 13 Milliarden Euro für russische fossile Brennstoffe ausgegeben, darunter 6 Milliarden Euro für Gas.

Brüssel hat kürzlich einen ehrgeizigen Fahrplan vorgestellt, um die russischen Gasimporte bis Ende des Jahres um zwei Drittel zu reduzieren, aber die Staats- und Regierungschefs haben sich nicht auf eine endgültige Frist geeinigt, um sie vollständig abzubauen.

„Auf der einen Seite haben wir diese sehr harten Finanzsanktionen, aber auf der anderen Seite unterstützen und finanzieren wir Russlands Krieg durch den Kauf von Öl, Gas und anderen fossilen Brennstoffen, also ist die Situation nicht sehr gut one", gab die finnische Premierministerin Sanna Marin bei einem EU-Gipfeltreffen zu.

Putins eindimensionales, aber lukratives Wirtschaftsmodell bleibt vorerst vom totalen Ruin verschont.

Während die verbleibenden Sektoren des Landes von allen möglichen Seiten mit Sanktionen heimgesucht werden und die Verbraucher mit leeren Regalen und himmelhohen Preisen konfrontiert sind, wird dem Staat eine kleinere, aber zuverlässige Einnahmequelle garantiert, die seine dringendsten Bedürfnisse befriedigen kann.

Die Rettungsleine verheißt nichts Gutes für Hoffnungen auf eine Kapitulation. Erwartungen einer Volksrevolte, die Putin zwingen könnte, den Kampf aufzugeben, wurden schnell durch einen verschärften Griff auf die Gesellschaft zunichte gemacht, wobei Demonstranten festgenommen wurden, weil sie einfach ein leeres Schild auf der Straße hielten.

Nur ein Aufstand der Oligarchen, der mächtigen und geheimnisvollen Milliardäre, die Putins Regime stützen, könnte den Präsidenten dazu bringen, seine Meinung zu ändern, stellten die drei Experten fest. Aber eine solche Meuterei bleibt abzuwarten und ist unklar, wann oder ob sie überhaupt stattfinden wird, trotz der Flut von Reiseverboten, dem Einfrieren von Vermögenswerten und dem Luxusverbot, das der Westen der Elite auferlegt hat.

"Es besteht die Möglichkeit, dass sich die russische Wirtschaft neu erfindet", sagt Schott. „Aber es ist schwer vorstellbar, wie das unter einem von Wladimir Putin geführten Regime passieren könnte.“