Von euronews

Spanien wird die politische Debatte in der EU in der zweiten Jahreshälfte lenken.

Die Stärkung der Souveränität der europäischen Industrie, die Einigkeit im Kampf gegen die globalen Herausforderungen und die Bemühungen beim Kampf gegen den Klimawandel werden im Mittelpunkt der spanischen Ratspräsidentschaft stehen, so Spaniens Regierungschef Pedro Sanchez am Donnerstag.

Madrid wird am 1. Juli die rotierende Präsidentschaft des Europäischen Rates von Schweden übernehmen, was dem Land die Möglichkeit gibt, die Agenda und die politischen Prioritäten der Union für die nächsten sechs Monate zu bestimmen, bevor es die Zügel an Ungarn übergibt.

In einer Rede in Madrid am Donnerstag nannte der spanische Ministerpräsident die Reindustrialisierung als seine erste Priorität. Sie soll der EU helfen, ihre strategische Autonomie und Souveränität zu gewährleisten.

"Ich denke, dass wir in den letzten vier Jahren viele Lehren aus dem Prozess der Deindustrialisierung in Europa gezogen haben und auch aus den Folgen, den Schwächen und den Anfälligkeiten, die wir dadurch angesammelt haben", so Sanchez.

Er rief dazu auf, Schlüsselindustrien nach Europa zu verlagern, insbesondere in den Bereichen Energie und Gesundheit, und verwies beispielsweise auf den Mangel an persönlicher Schutzausrüstung, unter dem einige Mitgliedstaaten beim Ausbruch der COVID-19-Pandemie litten.

Er plädierte aber auch dafür, dass die EU sowohl bei der Innovation als auch beim Rechtsrahmen für Technologien, die in Zukunft an Bedeutung gewinnen werden, wie erneuerbare Energien, Robotik und digitale Produkte und Dienstleistungen wie Künstliche Intelligenz, eine Führungsrolle beibehält.

Klima, soziale Gerechtigkeit und Einigkeit

Der grüne Wandel ist die zweite Priorität von Sanchez.

Der Regierungschef argumentiert, dass die EU, wenn sie sich nicht nur an die Herausforderung anpasst, sondern sie auch antizipiert, eine "immense Chance für den Wohlstand des gesamten Kontinents " bieten kann.

Wenn es gut gemacht ist,wird es laut Sanchez' Einschätzung der Gemeinschaft ermöglichen, die Abhängigkeiten von Energie und kritischen Rohstoffen zu reduzieren, die für die Herstellung und den Einsatz erneuerbarer Energien entscheidend sind, und außerdem "unsere Stromrechnung erheblich zu senken".

An dritter Stelle auf Sanchez' Prioritätenliste steht die soziale Gerechtigkeit: Ein positives nationales Wirtschaftswachstum sei nicht alles, und eine bessere Verteilung des Reichtums sei in der gesamten Union erforderlich.

"Wir müssen den in den letzten Jahrzehnten zu beobachtenden Trend durchbrechen, dass Unternehmensgewinne nicht immer zur Verringerung der Ungleichheit oder zur Verbesserung der Chancen und Lebensbedingungen der einfachen Menschen beitragen. Wir brauchen eine Wirtschaft, die viel wettbewerbsfähiger, aber auch - und das muss kein Widerspruch sein - fairer und solidarischer sein muss", sagte er.

Schließlich möchte er die EU-Ratspräsidentschaft seines Landes nutzen, um "die Einheit der Europäischen Union zu stärken", damit sie nicht nur den "wachsenden Unsicherheiten und geopolitischen Spannungen" trotzen, sondern "einer der Hauptarchitekten der neuen internationalen Ordnung" werden kann.

Dies müsse nicht auf Kosten der nationalen Souveränität gehen.

Auf seiner Wunschliste stehen die Vertiefung des Binnenmarktes, die Vollendung der Bankenunion und die Stärkung nachhaltiger Finanzinstrumente und Fonds wie NextGenerationEU, der Post-COVID-Konjunkturfonds zur Beschleunigung der grünen und digitalen Wende.

Die "Optimierung der Entscheidungsprozesse" auf EU-Ebene - ein Code für die Änderung der Abstimmungsregeln von Einstimmigkeit zu qualifizierter Mehrheit in einigen Bereichen - und die Verabschiedung eines neuen Migrations- und Asylpakts wurden vom spanischen Regierungschef ebenfalls als wichtige Bereiche genannt.

Die EU-Länder haben in der vergangenen Woche nach sieben Jahren langwieriger Diskussionen über zwei wichtige Teile des Neuen Pakts über Migration, darunter ein obligatorischer Solidaritätsmechanismus, eine wichtige Einigung erzielt.

Die Gespräche mit dem Europäischen Parlament, dem Mitgesetzgeber, haben inzwischen begonnen, und die Kommission hat sich zuversichtlich gezeigt, dass sie vor dem Ende ihrer Amtszeit im Juni nächsten Jahres erfolgreich abgeschlossen werden können.

Eine Sache, die Sanchez, der derzeit an der Spitze einer umkämpften sozialistisch geführten Regierung steht, in seiner Rede jedoch nicht erwähnte, sind die nationalen Wahlen, die nur drei Wochen nach Beginn der EU-Ratspräsidentschaft des Landes stattfinden und die ihn zugunsten einer neuen konservativen Exekutive ablösen könnten.