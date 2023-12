Tusk zu von der Leyen: "Wir nehmen Rechtsstaatlichkeit ernst"

Der neu gewählte polnische Ministerpräsident Donald Tusk versprach am Freitag, die Rechtsstaatlichkeit "sehr ernst" zu nehmen und die europäischen Gelder "ordnungsgemäß" auszugeben - ein Signal, dass die achtjährige Konfrontation zwischen Warschau und Brüssel beenden soll.

WERBUNG

"Wir erinnern daran, dass die Rechtsstaatlichkeit sehr wichtig ist. Es geht um unseren Platz in Europa. Es geht um unsere gemeinsamen Werte", sagte Tusk in einer Presseerklärung zusammen mit der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.

Unter der vorherigen rechtsgerichteten Regierung der Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) war Polen, eines der größten Länder der EU, in eine Auseinandersetzung mit Brüssel über rechtstaatliche Fragen wie die Unabhängigkeit der Justiz, die Einmischung in das Wahlrecht und die Rechte von LGBTQ+ verwickelt.

Die langwierige Auseinandersetzung führte zu einer Rekordstrafe, die vom Europäischen Gerichtshof verhängt wurde, und zur Einstellung des polnischen Konjunkturprogramms, das nun 34,5 Milliarden Euro an zinsgünstigen Darlehen und 25,3 Milliarden Euro an Zuschüssen umfasst.

Unabhängig davon hält die EU-Kommission mehr als 76 Milliarden Euro an Kohäsionsmitteln zurück, die Warschau benötigt, um die Kosten für Entwicklungsprojekte im ganzen Land zu decken.

"Viel zu lange haben die Bedenken über die Rechtsstaatlichkeit unsere Fähigkeit behindert, Polen bei der Modernisierung seiner Wirtschaft und der Umsetzung des doppelten Übergangs zu helfen: grün und digital", sagte von der Leyen am Freitag.

Donald Tusk, der aus der gleichen politischen Familie wie von der Leyen stammt, der Mitte-Rechts-Partei der Europäischen Volkspartei (EVP), hat versprochen, die Beziehungen zu Brüssel neu zu gestalten und eine schnelle Lösung zu finden, um die Milliardenbeträge freizugeben.

Vor seiner Ernennung hatte die Kommission 5,1 Milliarden Euro an "Vorfinanzierung" aus dem Konjunkturprogramm freigegeben, um sofortige Liquidität für Programme bereitzustellen, die die Energieunabhängigkeit stärken und die Importe russischer fossiler Brennstoffe verringern können.

"Das ist kein kleines Geschenk", sagte Tusk zu von der Leyen, "wir werden unser Möglichstes tun, um dieses Geld ordnungsgemäß zu verwenden."

Während diese "Vorfinanzierung" an keine Bedingungen geknüpft ist, hängt der Rest des 60-Milliarden-Euro-Plans von der Erfüllung dreier "Super-Meilensteine" ab, von denen sich zwei auf die Disziplinarkammer des Obersten Gerichtshofs beziehen, die die PiS-geführte Regierung umstrittenerweise zur Bestrafung von Richtern ermächtigt hatte.

In einem Grundsatzurteil vom Juni hatte der EuGH die gesamte Reform als Verstoß gegen das Recht auf eine "unabhängige und unparteiische" Justiz eingestuft.

Tusk, der am Mittwoch vereidigt wurde, ist entschlossen, mit Hilfe seiner Drei-Parteien-Koalition neue Gesetze zu verabschieden, die die schädlichen Auswirkungen der Disziplinarkammer rückgängig machen und somit die Freigabe des gesamten eingefrorenen Geldes sicherstellen können. Analysten warnen jedoch, dass seine Reformbemühungen von Präsident Andrzej Duda, der der PiS angehört und ein Vetorecht besitzt, behindert werden könnten.

Polen hat am Freitag einen Antrag auf Zahlung von 6,3 Milliarden Euro an Zuschüssen und Darlehen im Rahmen seines Konjunkturprogramms gestellt. Dieser Antrag, der erste, den Warschau je gestellt hat, löst ein kommissionsinternes Verfahren aus, um die im Rahmen der "Super-Meilensteine" erzielten Fortschritte zu analysieren. Wenn die Exekutive eine positive Bewertung abgibt, wird sie zur endgültigen Genehmigung an den Rat weitergeleitet. Erst dann wird das Geld fließen.

In ihren Ausführungen am Freitag zeigte sich von der Leyen optimistisch, dass dies bald der Fall sein wird.

"Ich freue mich vor allem auf die enge Zusammenarbeit bei der Bewältigung der Meilensteine zur Unabhängigkeit der Justiz, damit wir dann mit der ersten Zahlung beginnen können", sagte sie.

"Wir werden hart arbeiten müssen. Aber in Anbetracht der Maßnahmen, die Sie bisher ergriffen haben und noch ergreifen werden, bin ich zuversichtlich, dass wir diese Probleme gemeinsam lösen können."