Proteste in Mailand für die Freilassung der Italienerin Ilaria Salis aus ungarischer Haft, 10. Februar 2024. - Copyright Luca Bruno/Copyright 2021 The AP. All rights reserved

Von Euronews

Dieser Artikel wurde im Original veröffentlicht auf Englisch

Ilaria Salis steht in Ungarn bis zum Ende ihres Prozesses unter Hausarrest. Es steht eine Anhörung am Freitag in Budapest an. Allerdings wäre sie frei, wenn sie bei den Europawahlen gewählt werden würde, für die sie im Links-Grünen-Bündnis kandidiert.