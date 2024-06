Nach den Wahlen zum Europäischen Parlament werden die 27 Staats- und Regierungschefs auf dem Sondergipfel über die politische Führung der Union für die nächsten fünf Jahre beraten.

Ursula von der Leyen, die amtierende Präsidentin der Europäischen Kommission, die eine zweite Amtszeit anstrebt, wird nicht anwesend sein, wenn sich die Staats- und Regierungschefs am Montag zu einem ersten informellen Gespräch über die Spitzenpositionen in der Europäischen Union treffen.

Diese Verhandlungen sind das unmittelbare nächste Kapitel nach den Wahlen zum Europäischen Parlament und werden über die politische Führung der Union in den nächsten fünf Jahren entscheiden.

Zur Debatte stehen die Präsidentschaft der Europäischen Kommission, des Europäischen Rates und das Amt des Hohen Vertreters für Außen- und Sicherheitspolitik.

Die Verteilung muss - zumindest theoretisch - entsprechend den Wahlergebnissen erfolgen, wobei außerdem das politische, geografische und geschlechtsspezifische Gleichgewicht zu berücksichtigen ist.

Da die chrisrdemokratische Europäische Volkspartei (EVP) einen komfortablen Sieg mit derzeit 190 Sitzen errungen hat, befindet sich ihre Spitzenkandidatin Ursula von der Leyen in der Pole-Position, um sich die notwendige Unterstützung der 27 Staats- und Regierungschefs zu sichern und ihre Wiederernennung zu gewährleisten.

Aber werden die Staats- und Regierungschefs in ihrer Anwesenheit über ihre Zukunft entscheiden?

Nicht ganz. Am Montag wird von der Leyen lediglich an dem Meinungsaustausch mit der Präsidentin des Europäischen Parlaments, Roberta Metsola, teilnehmen, der traditionell jeden Gipfel einleitet, sowie an einer Diskussion über die strategische Agenda der EU, eine in Arbeit befindliche Erklärung über die politischen Prioritäten für die nächsten fünf Jahre.

Danach wird sie den Raum verlassen.

"Danach folgt ein Abendessen nur für die Staats- und Regierungschefs, bei dem es um die Spitzenpositionen in der Europäischen Union geht und bei dem die Präsidentin nicht anwesend ist. Es ist ein Treffen nur für Führungskräfte", sagte ein Sprecher der Kommission am Freitag.

Die Anwesenheit bzw. Abwesenheit von von der Leyen während des informellen Gipfels sorgte in den letzten Tagen für Spekulationen, insbesondere aufgrund ihrer langjährigen Rivalität mit dem Präsidenten des Europäischen Rates Charles Michel, der als Gastgeber die Tagesordnung festlegt.

Ihre frostige Arbeitsbeziehung verschlechterte sich nach dem so genannten Sofagate, einem Protokollfiasko, das 2021 internationale Schlagzeilen machte. Seitdem hat es sich nie wieder erholt.

Michel, dessen Amtszeit im Gegensatz zu von der Leyens Amtszeit begrenzt ist, wurde vorgeworfen, er habe versucht, ihre Wiederwahl zu sabotieren, was von Michels Sprecher bestritten wurde.

Von der Leyen ist bei den Mitgliedern des Europäischen Rates sehr beliebt, so dass ihre Wahl so gut wie sicher ist, wenn nicht schon am Montag, so doch spätestens am 27. Juni, wenn die Staats- und Regierungschefs der EU zu einem offiziellen Gipfel zusammenkommen.

Danach wird ihre Nominierung Gegenstand einer Anhörung im Europäischen Parlament sein, wo sie 361 Ja-Stimmen benötigen wird. Diese zweite Phase ist schwieriger und wird intensive Gespräche mit den wichtigsten pro-europäischen Parteien erfordern: den Sozialdemokraten, den Liberalen und möglicherweise denGrünen.

Es wird erwartet, dass die Sozialdemokraten den Vorsitz des Europäischen Rates übernehmen, während die Liberalen, die bei den Wahlen schmerzliche Verluste erlitten haben, den Hohen Vertreter stellen werden.

Die Wahl des Chefdiplomaten könnte sich beim Abendessen der Staats- und Regierungschefs als schwierig erweisen, da zwei der derzeitigen Mitglieder des Rates, die Estin Kaja Kallas und der Belgier Alexander De Croo, als glaubwürdige Kandidaten für den Posten des Hohen Vertreters gelten.

Kallas und De Croo wurden von der liberalen Parteienfamilie dazu auserkoren, in ihrem Namen die politischen Verhandlungen zu führen. Donald Tusk aus Polen und Kyriakos Mitsotakis aus Griechenland werden die EVP vertreten, während Olaf Scholz aus Deutschland und Pedro Sánchez aus Spanien für die Sozialdemokraten sprechen werden.