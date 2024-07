Von euronews

Das informelle Treffen der Außenminister, das für Ende August in Budapest geplant war, wird stattdessen in Brüssel stattfinden.

Josep Borrell hat Viktor Orbán und seine selbsternannte "Friedensmission" scharf kritisiert. Der ungarische Ministerpräsident war nach Moskau gereist, um mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin mögliche Wege zur Beendigung des Krieges in der Ukraine zu erörtern.

Die Reise, die auch einen ebenso umstrittenen Zwischenstopp in Peking bei dem chinesischen Ministerpräsidenten Xi Jinping beinhaltete, fand Anfang dieses Monats statt und fiel mit dem Beginn der sechsmonatigen ungarischen EU-Ratspräsidentschaft zusammen, hat aber Schockwellen in der gesamten EU, die noch immer andauern.

"Russland ist der Aggressor, der gegen die Charta der Vereinten Nationen verstößt, und die Ukraine ist das Opfer, das sein Grundrecht auf Selbstverteidigung ausübt, und das hat nichts mit Hysterie zu tun, sondern sagt einfach die Wahrheit", sagte Borrell nach einem Treffen der EU-Außenminister. Er fügte hinzu: "Jede so genannte 'Friedensmission', die diese grundlegenden Prinzipien ignoriert, kommt letztlich nur Putin zugute und wird keinen Frieden bringen."

Der EU-Außenbeauftragte betonte, dass Ungarn als Mitgliedstaat an Artikel 24.3 der EU-Verträge gebunden sei, der besagt, dass alle Länder die Außenpolitik der Union "aktiv und vorbehaltlos im Geiste der Loyalität und gegenseitigen Solidarität" unterstützen müssen. Der Artikel sei weder "Dekoration" noch "leere Worte", sagte er.

"Jeder Mitgliedsstaat ist souverän in seiner Außenpolitik - das stimmt. Aber solange sie Mitglieder dieses Clubs sind, müssen sie sich an die Verträge halten", sagte Borrell. Dieser Verpflichtung nachzukommen "ist nicht etwas, was man tun kann oder nicht - man muss es tun".

Auf die Frage, ob Orbáns Vorgehen einen Verstoß gegen den Artikel darstelle, antwortete er: "Für mich ist klar, dass das, was passiert ist, in den Bereich der mangelnden loyalen Zusammenarbeit gehört."

Schlichtweg beschämend

Nach tagelangen Spekulationen bestätigte Borrell, dass das informelle Treffen der Außenminister, das Gymnich genannt wird und ursprünglich Ende August in Budapest stattfinden sollte, stattdessen in Brüssel abgehalten wird. Diese Änderung ergänzt den bereits von der Europäischen Kommission angekündigten Boykott, der darin besteht, Beamte statt Kommissare zu den informellen Treffen in Ungarn zu schicken.

Formelle EU-Ratssitzungen werden nicht abgehalten, da ihre Organisation nicht vom Inhaber der rotierenden Präsidentschaft abhängt.

Borrell wandte sich insbesondere gegen die öffentlichen Äußerungen Orbáns und seines Außenministers Peter Szijjártó, die sich wiederholt über die anhaltenden Waffen- und Munitionslieferungen der EU an Kiew beschwert und dies als "Pro-Kriegspolitik" verunglimpft haben.

"Der einzige, der für den Krieg ist, ist Putin, der die Teilung der Ukraine und die Auslieferung als Vorbedingung für Gespräche und einen Waffenstillstand fordert", sagte Borrell. "Wenn Sie über die 'Kriegspartei' sprechen wollen, sprechen Sie über Putin. Nicht über die Europäische Union."

Während der Pressekonferenz am Montagabend weigerte sich Borrell, das Wort "Boykott" zu verwenden, um seine Entscheidung zu beschreiben, und bestand darauf, dass der ungarische Vertreter dennoch zum Gymnich-Treffen in Brüssel eingeladen werde.

"Wir müssen ein Zeichen setzen, auch wenn es nur ein symbolisches ist, dass es Konsequenzen haben muss, wenn wir uns gegen die Außenpolitik der Europäischen Union stellen und die Politik der Europäischen Union als 'Kriegspartei' disqualifizieren", fügte er hinzu und merkte an, dass die scharfe Kritik an Orbáns Vorgehen von 25 Mitgliedsstaaten geteilt worden sei, mit "einer einzigen Ausnahme", bei der es sich um die Slowakei handele, die den Standpunkt von Budapest teile.

Der Außenbeauftragte der EU nutzte die Gelegenheit, um einmal mehr Ungarns anhaltendes Veto gegen die militärische Unterstützung der EU für die Ukraine anzuprangern, die derzeit 6,6 Milliarden Euro an Rückzahlungen betrifft.

"Die Mitgliedstaaten haben darauf bestanden, dass dies etwas Unannehmbares und Schreckliches ist, aber leider bleibt die Situation der Blockade bestehen", sagte er.

Borrell gab zu, dass er "die Hoffnung verloren" habe, dass Budapest seine Meinung bald ändern würde, und warnte, dass das Ausbleiben der Rückzahlungen einige Hauptstädte davon abhalten könnte, Kiew weitere militärische Unterstützung zu gewähren.

"Heute habe ich gesagt: Das ist beschämend", sagte er. "Einfach beschämend."