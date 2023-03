Reiche Russen reisen, arme Russen bleiben zuhaus

Die Reisesanktionen hielt wohlhabendere Russen nicht davon ab, im vergangenen Jahr in den Urlaub zu fahren. Als Russland im Februar 2022 in die Ukraine einmarschierte, setzte die Europäische Union die Visafreiheit für russische Reisende aus. Reiche Touristen entschieden sich einfach für einen anderen Urlaub.

Nach Untersuchungen des Flugdatenunternehmens ForwardKeys boomten von Beginn des Krieges am 24. Februar 2022 bis Ende Dezember die Premiumklasse-Tickets für russische Auslandsreisen und stiegen im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie um 10 Prozent.

Einfache Russen blieben jedoch zu Hause, die Zahl der Reisen in der Economy-Klasse ging im selben Zeitraum um 70 Prozent gegenüber 2019 zurück.

Wohin reisen die wohlhabenden Russen?

Die Sitzplatzkapazität - die Anzahl der von einer Fluggesellschaft verkauften Sitze - auf Flügen von Russland in die Europäische Union ist im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie um 99 Prozent gesunken, so ForwardKeys, da die meisten europäischen Länder die Anzahl der Visa für russische Reisende eingeschränkt haben.

Viele andere Länder nehmen jedoch nach wie vor Touristen aus dem Land auf.

Thailand scheint eines der beliebtesten Reiseziele für diese Urlauber zu sein, mit einem Anstieg von 81 Prozent bei Reisen der Premiumklasse verglichen mit dem Jahr 2019.

Premium-Reisen in die Vereinigten Arabischen Emirate sind um 108 Prozent gestiegen. Touristen strömen auch in die Türkei (plus 41 Prozent), auf die Malediven (plus 137 Prozent) und nach Ägypten (plus 181 Prozent).

Die Sitzplatzkapazität auf Flügen zwischen Russland und dem Nahen Osten ist im Vergleich zum entsprechenden Zeitraum vor der Pandemie um 27 Prozent gestiegen, auf Flügen zwischen der Türkei und Russland um 26 Prozent.

Die Fluggesellschaften der Türkei und des Nahen Ostens haben am meisten von dem Anstieg profitiert, so Olivier Ponti, VP of Insights, ForwardKeys.

"Die größte Auswirkung auf den Flugverkehr von und nach Russland seit dem Einmarsch in die Ukraine im vergangenen Februar waren die kriegsbedingten Sanktionen, von denen insbesondere die Türkei und der Nahe Osten profitiert haben, da sie Direktflüge von und nach Russland aufrechterhalten haben", sagte er.

Die Reisenden strömen in Scharen nach Antalya, dem türkischen Badeort an der Riviera. Die Zahl der Flüge von den drei großen Moskauer Flughäfen Wnukowo, Domodedowo und Scheremetjewo dorthin stieg im Vergleich zur Zeit vor der Pandemie um 144 Prozent, 77 Prozent bzw. 74 Prozent.

Russischer Reiseboom ist ausschließlich auf die Reichen beschränkt

"Das auffälligste Merkmal ist der Boom in der Premiumklasse, der eine Spaltung der russischen Gesellschaft zwischen Reichen, die stilvoll Urlaub machen, und weniger Wohlhabenden, die zu Hause bleiben, zu verdeutlichen scheint", so Olivier Ponti.

Laut FlightKeys scheint der Boom bei den wohlhabenden Reisenden im Jahr 2023 aber zu enden, der internationale Reiseverkehr ist weitgehend zusammengebrochen, selbst bei den Wohlhabenden. Die Buchungen für Flüge in der Premiumklasse liegen 26 Prozent unter dem Niveau von 2019 und in der Economyklasse 66 Prozent darunter.

Wie hat sich der Krieg auf Flugpreise und Reisezeiten ausgewirkt?

Durch den Krieg wurde der Luftraum über weiten Teilen der Ukraine und Russlands gesperrt. Das bedeutet eine Verlängerung der Flugzeiten.

37 Prozent des Flugverkehrs zwischen Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum dauert jetzt länger als acht Stunden, vor der Invasion waren es nur 23 Prozent.

Die durchschnittlichen Flugpreise sind ebenfalls gestiegen, da die Lebenshaltungskosten in die Höhe schnellen. Die Preise für Flüge zwischen Europa und dem asiatisch-pazifischen Raum lagen 2019 um 20 Prozent höher als vor der Pandemie.