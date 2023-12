In einigen der beliebtesten Reiseziele in Europa verfügen die Einwohner über die geringsten Englischkenntnisse.

Der Umzug in ein neues Land kann entmutigend sein, vor allem, wenn man die Sprache nicht beherrscht. Da Englisch die weltweit am weitesten verbreitete Zweitsprache ist, wird es oft als Ausweichsprache verwendet, während man die Landessprache noch lernt.

Wo in Europa werden Sie also am besten verstanden - und in welchen Ländern sollten Sie von Anfang an **die Landessprache beherrschen?

Jedes Jahr ermittelt das globale Bildungsunternehmen Education First (EF) in seinem English Proficiency Index (EPI) die besten (und schlechtesten) Länder, wenn es um Englischkenntnisse geht. Auf der Grundlage der Ergebnisse von 2,2 Millionen Erwachsenen, die im Jahr 2022 an den Standard English Tests von EF teilgenommen haben, erhält jedes Land eine Rangliste mit 800 Punkten.

Hier sehen Sie, wie Europa im Jahr 2023 abschneidet.

Welche europäischen Länder haben die besten Englischkenntnisse?

Wie schon 2022 belegen die Niederlande mit 647 Punkten erneut den ersten Platz und haben die besten Englischkenntnisse in der zweiten Sprache sowohl in Europa als auch in 113 Ländern weltweit.

Aber es gibt noch viele andere Orte in Europa, an denen man wahrscheinlich verstanden wird, wenn man Englisch spricht.

Ebenfalls unter den Top-Ländern mit "sehr hohen Sprachkenntnissen" war Österreich das mit 616 Punkten weltweit den 3. Auf den nächsten drei Plätzen liegen die nordischen Länder Dänemark, Norwegen und Schweden, gefolgt von Belgien, Portugal, Deutschland, Kroatien und Griechenland.

Zu den europäischen Ländern mit "hohen Englischkenntnissen" gehören Polen (Platz 13 weltweit), Finnland, Rumänien, Bulgarien, Ungarn, die Slowakei, Litauen, Luxemburg, Estland, Serbien, die Tschechische Republik und die Schweiz (Platz 30).

Frankreich hinkt bei Englischkenntnissen hinterher

In einigen der Reiseziele Europas sind die Englischkenntnisse jedoch nur "mäßig".

Frankreich ist auf der Skala seit 2021 zurückgefallen, als es in der Kategorie "hohe Kenntnisse" auf Platz 31 lag. Im letzten Jahr fiel es mit 541 Punkten auf "mäßige Kenntnisse" zurück und lag damit auf Platz 34. In diesem Jahr ist es mit 531 Punkten auf den 43. Platz weltweit und den 34. Platz in Europa zurückgefallen - der niedrigste Wert aller in die Studie einbezogenen nordeuropäischen Länder.

Mit 535 Punkten fielen auch Italien und Spanien in die Kategorie "mäßige Kompetenz" und belegten gemeinsam den 35. Platz weltweit bzw. den 32. und 33. in Europa - ähnlich wie 2022.

Geschlagen wurden sie von Georgien und Weißrussland, die weltweit die Plätze 32 und 33 belegten. Weitere europäische Länder in der Kategorie "mäßige Kenntnisse" sind Moldawien (Platz 35), Albanien, Russland, die Ukraine und Armenien (Platz 48).

Zu den Ländern, in denen es wirklich schwierig ist, verstanden zu werden, gehören Türkei (66.) und Aserbaidschan (83.), die beide in die Kategorie "geringe Sprachkenntnisse" fallen.

Obwohl Spanien, Italien und Frankreich im Vergleich zu vielen anderen europäischen Ländern schlechter abschneiden, sind die Englischkenntnisse in ihren Hauptstädten hoch.

Europas Englischkenntnisse haben sich in diesem Jahr verschlechtert

EF hat die Trends seit der Veröffentlichung des ersten EPI im Jahr 2011 beobachtet.

Trotz der Dominanz Europas an der Spitze des Indexes, hat die Studie herausgefunden, dass die Sprachkenntnisse des Kontinents in diesem Jahr gesunken sind, wobei eine Reihe von Ländern mit hohen und sehr hohen Englischkenntnissen leicht niedrigere Werte aufweisen. Im Allgemeinen zeigen die europäischen Länder jedoch auf längere Sicht eine stetige Verbesserung.

Außerdem wurde festgestellt, dass die Englischkenntnisse der 18- bis 20-Jährigen seit 2020 weltweit stark zurückgegangen sind, was auf die Bildungsunterbrechungen während der COVID-19-Pandemie zurückzuführen ist.

Englische Muttersprachler fallen bei den Zweitsprachenkenntnissen weit zurück

Mit dem Aufstieg der KI prognostiziert EF, dass wir uns irgendwann durch Innovationen aus sprachlichen Zwängen befreien können. Aber im Moment erkennt sie die Bedeutung des Englischen als globale Sprache an, die Innovation, Chancen und kulturelles Verständnis fördert.

Dies hat bekanntermaßen zu einer gewissen Selbstzufriedenheit unter englischen Muttersprachlern geführt. Laut Daten der Europäischen Kommission aus dem Jahr 2018 gaben nur 32 Prozent der 15- bis 30-Jährigen im Vereinigten Königreich an, dass sie sicher in zwei oder mehr Sprachen lesen und schreiben können.

Dies ist ein schwacher Wert im Vergleich zum Durchschnitt von 80 Prozent in den EU-Mitgliedstaaten. In Frankreich gaben 79 % der Befragten an, sie könnten in zwei oder mehr Sprachen lesen und schreiben, in Spanien 85 % und in Italien 90 %.

Wollen Sie sich weiterbilden? Serbien, Portugal und Rumänien gehören laut einer Studie der Lernplattform Preply zu den Ländern in Europa, in denen das Erlernen einer Sprache am einfachsten ist.