Urlaubsgäste und Einheimische kämpfen um Wohnungen

Von euronews

In vielen Städten Italiens ist der Wohnraum knapp bemessen. Noch schwieriger wird die Lage, wenn es sich um Orte handelt, die viele Gäste aus dem Ausland anlocken. Denn dann kommen Vermieter ins Grübeln.

Italiens bezaubernde Seen, seine weltberühmte Küche, sein Wetter und sein Kulturerbe ziehen jedes Jahr Millionen von Feriengästen an. Rund 56 Millionen waren es Berichten zufolge im Jahr 2022 - eine Zahl, die fast dem Wert vor der Pandemie entspricht.

Während der Fremdenverkehr eine der wichtigsten Triebfedern für die drittgrößte Volkswirtschaft der EU ist, haben die Einheimischen in einigen der beliebtesten Städte Italiens wie Mailand, Rom, Venedig und Neapel Mühe, mit den ganzjährigen Ferienbetrieb um ein begrenztes Wohnungsangebot zu kämpfen.

Airbnb, der Zimmervermittlungsdienst, der es Wohnungs- und Hausbesitzern ermöglicht, ihre Räumlichkeiten an Reisende zu vermieten, ist seit 2008 in Italien tätig. Laut Fabio Scrivanti, der in Venedig arbeitet, wurde dies zu einem Albtraum für Einheimische, die eine erschwingliche Unterkunft suchen.

„Die venezianischen Vermieter entdeckten, dass es lohnender war, ihr Eigentum auf Airbnb anzubieten, als an gewöhnliche Menschen zu vermieten", sagte er Euronews.

„Es ist umstritten, weil die Einheimischen es sich nicht leisten können, mehr als, sagen wir, 80 Euro pro Nacht für ein Zimmer zu zahlen - der Preis, den jemand für eine Übernachtung in einem Hotel zahlen würde - wenn sie mit diesen Preisen rechnen müssten, würde das monatlich 2400 Euro ausmachen. Das ist verrückt, das könnte ich mir sicher nicht leisten", sagte er.

„Ich bin 29, habe einen Hochschulabschluss und arbeite in dem Bereich, den ich an der Universität studiert habe. Ich habe viel Erfahrung, aber trotzdem sind die Gehälter in Italien nicht hoch. Leute in meinem Alter können sich keine Miete leisten, geschweige denn ein eigenes Haus. Viele meiner Freunde wohnen noch bei ihren Eltern, das ist einfacher."

„Ich hatte Glück mit meiner WG, weil mein Vermieter mir mein Zimmer zu einem guten Preis überlassen hat, aber das ist selten. Ich weiß, dass das nicht für viele Menschen gilt", erklärt er.

Abgesehen von Airbnb machen es die horrenden Mieten in einigen der wichtigsten Städte Italiens der Bevölkerung auch schwerer, eine Hypothek zu bezahlen. Laut Europas größter Vermietungsplattform Housing Everywhere ist Mailand eine der teuersten Städte in Europa.

Lucia Pizzimenti (35), eine Umweltingenieurin, die in Mailand lebt und arbeitet, sagte gegenüber Euronews: „Ich wohne bei meiner Großmutter, die ein Gästezimmer in ihrer Wohnung hat, weil ich hier nicht mehr als 800 Euro für ein kleines Zimmer zahlen möchte."

Pizzimenti ist seit sieben Jahren auf der Suche nach einer eigenen Bleibe, aber in letzter Zeit musste sie ihre Suche auf Pendlerstädte oder nahe gelegene Städte ausdehnen, um eine Wohnung zu finden, die für die zu bezahlen ist.

Während Mieter und Hausbesitzer in Italien weiterhin mit dem Zustrom von Feriengästen nach der Pandemie und den steigenden Unterkunftskosten zu kämpfen haben, schreckt der Mangel an Wohnraum in Irland Gäste aus dem Ausland von einem Besuch auf der Grünen Insel ab.

Der irische Fremdenverkehrsverband ITIC (Irish Tourism Industry Confederation) weist darauf hin, dass sich die Kosteninflation bei Ferienunterkünften nachteilig auf den Fremdenverkehr auswirkt. Viele Unterkünfte dienen auch als Wohnraum für Flüchtlinge und Asylbewerber dienen. Allein in der Grafschaft Donegal sind mehr als 50 % der Betten, die für den Fremdenverkehr ausgeschrieben sind, von der Regierung in Anspruch genommen worden.

Auch Flüchtlingsunterkünfte spielen eine Rolle

Die Zahl der ausländischen Besucher in Irland lag im ersten Quartal 2023 um 16 Prozent unter der von Januar bis März 2019. Da der irische Fremdenverkehr damit zu kämpfen habt, das Niveau des irischen Tourismus vor der Pandemie zu erreichen, befürchten viele Unternehmen im Fremdenverkehrsbereich, dass die anhaltenden Preiserhöhungen den langfristigen Ruf Irlands gefährden.

Davon betroffen sind Reiseveranstalter und Unternehmen des Freizeitgewerbes im ganzen Land, die sich bei der Unterbringung von Besuchern stark auf Hotels, Fremdenzimmer, Pensionen und Airbnb-Unterkünfte verlassen.

Die Ankunft zahlreicher Flüchtlinge sorgte für großen Wohnraumbedarf. Die Nachwirken sind zu spüren.

Nach Angaben des irischen Flüchtlingsrats hat der rasche Anstieg der Zahl der Asylbewerber, insbesondere der ukrainischen Flüchtlinge, die Mängel der irischen Wohnungspolitik deutlich gemacht. Seit Beginn des Krieges in der Ukraine sind bisher etwa 73 000 ukrainische Flüchtlinge nach Irland geflohen, und sie alle brauchen eine Unterkunft.

Das Irische Rote Kreuz berichtete, dass der Mangel an sofort verfügbaren Notunterkünften in Irland für ukrainische Flüchtlinge im Juli 2022 trotz aller Bemühungen der Öffentlichkeit einen kritischen Punkt erreicht hatte. Im März 2022 bestätigte der Generalsekretär des Irischen Roten Kreuzes, Liam O'Dwyer, dass rund 23 000 Unterkünfte von Privatpersonen angeboten wurden, um sie für die Unterbringung ukrainischer Flüchtlinge zu prüfen.

Obwohl die Menschen in Irland für ihre Großzügigkeit gelobt wurden, reichte diese Zahl nicht aus. Infolgedessen blieb einigen ukrainischen Flüchtlingen, die in Irland ankamen, nichts anderes übrig, als behelfsmäßige Schlafplätze anzunehmen.

Die irische Regierung hat versprochen, Lösungen für den Wohnungsmangel zu finden und die Gemeinden, Flüchtlinge und Asylbewerber gleichermaßen zu unterstützen, aber der ITIC sagt, dass auch der Fremdenverkehr und die damit verbundenen Einnahmen in die Gleichung einbezogen werden müssen.

Es wird zu wenig gebaut

Laut Mark Rose, dem Geschäftsführer von Rose Properties, ist das Wirtschaftswachstum und die Erholung Irlands nach der wirtschaftlich schwierigen Lage von 2008 vor allem auf ausländische Geldeinsatz zurückzuführen: „Wir haben uns gut erholt, es gibt viel Geld und viele Arbeitsplätze in Irland, aber es gibt keinen Wohnraum, um alle unterzubringen, die wir anlocken. Selbst wenn wir also Bauunternehmer anlocken wollten, um die Krise zu lindern, wie es viele Länder tun, könnten sie nirgendwo wohnen", sagte er.

„Neun oder zehn Jahre lang wurde in diesem Land wenig bis gar nicht gebaut, weil es kein Geld zum Bauen gab. Architekten, Maurer, Elektriker, Bauarbeiter: Sie alle zogen auf der Suche nach Arbeit ins Ausland, nach Australien usw., und diese Fachleute sind nie zurückgekehrt."

Irland ist zwar immer noch eines der am dünnsten besiedelten Länder Europas, aber die Gesetze zur Erteilung von Baugenehmigungen sind für Bauherren sehr bürokratisch, wie Roy Dennehy, der Leiter von Dennehy Auctioneers, erklärte: „Wir leben in einer Zeit der Verzögerung, denn im Jahr 2006 hatten wir eine Bevölkerung von vielleicht viereinhalb Millionen, aber wir haben 90 000 Wohnungen gebaut."

„Jetzt ist die Bevölkerungszahl höher und wir bauen nur einen Bruchteil dessen, was wir früher gebaut haben", fügte er hinzu.

Das CSO stellte fest, dass in Irland im vergangenen Jahr rund 30 000 Wohneinheiten gebaut wurden, ein Drittel der 2006 in ganz Irland errichteten Wohneinheiten.