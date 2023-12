Von Eloise Stark

Die schwedische Tradition des "lebendigen Adventskalenders" hat sich in Städten und Dörfern in ganz Europa verbreitet.

Weihnachten hat einen besonderen Platz im Herzen von Dr. Amy Pollard. Sie erinnert sich daran, wie sie als Kind mit ihren Nachbarn Weihnachtslieder gesungen hat, darunter auch mit dem "Jungen von nebenan". Nachdem sie erwachsen geworden und von zu Hause ausgezogen waren, sahen sie sich nur noch an den Feiertagen.

"Das Weihnachtsliedersingen und die Gemeinschaft haben uns immer verbunden", sagt sie. "Unseren ersten Kuss hatten wir nach dem Weihnachtsliedersingen an Heiligabend". Wie wär's mit einem Weihnachtsfilm?

Jetzt, wo sie verheiratet sind und in Whitehall Park in London leben, vermissen sie eine wichtige Sache: ihre geliebte Weihnachtsstimmung.

Nach dem Umzug aus ihrer Kleinstadtgemeinde am Rande von Bristol in die große, anonyme Hauptstadt wurde es schwieriger, Menschen zu treffen und festliche Stimmung zu pflegen. Vor allem in einem Viertel, in dem Dinge gestohlen und Menschen niedergestochen wurden.

Deshalb beschloss Amy 2015, den Whitehall Park in einen lebendigen Adventskalender zu verwandeln.

Was ist ein lebendiger Adventskalender?

In den letzten Jahren ist Europa verrückt nach Adventskalendern geworden. Man kann den Countdown bis Weihnachten mit Gourmet-Käse, Craft-Bier, Miniatur-Whiskey oder sogar Spitzenunterwäsche herunterzählen.

Doch nichts bringt die festliche Stimmung so gut rüber wie lebende Adventskalender.

Sie gehen noch einen Schritt weiter und verwandeln eine ganze Nachbarschaft in einen Weihnachtscountdown. "Jeden Abend schmückt eine andere Person ihr Fenster, und dann veranstalten wir eine Party auf dem Bürgersteig", erklärt Amy.

Die Gastgeber bringen Mince Pies oder Zwiebel-Bhajis mit, und die Nachbarn kommen auf der kalten Straße zusammen und unterhalten sich. "Es ist magisch", sagt Amy. "Die Leute fühlen sich sicher und mit ihrer Nachbarschaft verbunden."

Lebendige Adventskalender: Eine in Schweden entstandene Tradition

Amy ließ sich von der schwedischen Tradition des "Levande julkalendern" inspirieren.

Der allererste lebensgroße Adventskalender wurde 2005 in den engen Gassen der Stockholmer Altstadt geboren. Ab dem ersten Dezembertag wird jeden Abend um 18:15 Uhr eine Tür, ein Fenster oder ein Fensterladen aufgeschlagen und wirft ein "hyggeliges" Licht auf die Pflastersteine darunter.

Die Darsteller beginnen, Geschichten zu erzählen, Gedichte zu rezitieren oder Musik zu spielen. Die Tradition wird seit 18 Jahren gepflegt, sogar während der COVID-19-Pandemie, als die Organisatoren den Adventskalender online stellten.

Das Konzept hat sich inzwischen in ganz Europa verbreitet und sorgt für festliche Freude und Gemeinschaftssinn.

Ein für den lebendigen Adventskalender von Whitehall Park in London dekoriertes Fenster. Amy Pollard

Wo kann man in Europa lebendige Adventskalender sehen?

Dörfer in ganz Europa haben sich dazu inspirieren lassen, ihre eigenen lebendigen Adventskalender zu veranstalten - wobei jeder Ort dem Ereignis seine eigene Note verleiht.

In der südfranzösischen Stadt Claret sind die Dezembernächte weitaus milder als in Skandinavien, und zu den nächtlichen Festivitäten gehören das Grillen von Fleisch und das Anzapfen von Bierfässern. Die Organisatoren verstecken Nummern im ganzen Dorf, und die Teilnehmer müssen die Straßen absuchen, um herauszufinden, wo die nächste Party stattfindet.

Im schweizerischen Alpendorf Troistorrents können die kalten Temperaturen die Stimmung der Feiernden nicht trüben. Der Organisator Baptiste Dubosson erinnert sich an eine eiskalte Nacht im Jahr 2021, als er sich Sorgen machte, dass die Leute nicht zu der von einem jungen Paar organisierten Veranstaltung kommen würden.

"Als ich ankam, wärmten sich viele Leute an einem Lagerfeuer auf", sagt er. "Das zeigt, wie wichtig diese Art von Tradition für die Menschen ist, auch wenn sie ein hektisches Leben führen.

In diesem Jahr freut sich Baptiste auf einen Abend, der von der ukrainischen Flüchtlingsbevölkerung des Dorfes organisiert wird.

Der lebendige Adventskalender von Folkestone bringt Live-Auftritte an die englische Küste. JimJam Arts / Folkestone Living Advent Calendar

Lebendige Adventskalender bieten "eine großartige Möglichkeit, Menschen zu treffen

Eine der größten Adventskalender-Veranstaltungen Europas findet in Folkestone statt, einer künstlerischen Stadt an der Südostküste Englands.

Die Veranstaltung ist ein "Sammelsurium" von Aufführungen, sagt Mitbegründerin Sue Hurle. Zwölf professionelle Künstler werden beauftragt, die restlichen 12 werden von Gruppen aus der Gemeinde organisiert.

Das Ergebnis ist wunderbar eklektisch: Hinter einer Tür kann ein Orchester stehen, das auf aus Müll gebastelten Instrumenten spielt. Die nächste Tür kann eine professionell geführte Oper oder ein Amateur-Puppentheater sein.

Sadie und die Mitbegründerin der Veranstaltung, Sue Blakesley, sind fest entschlossen, jeden in die Feierlichkeiten einzubeziehen. Zur Vorbereitung auf die Aufführungen bieten sie den ganzen November über Theaterworkshops an.

Ein lebendiger Adventskalender in Henley, UK. Richard Rodway - Living Advent Calendar Henley

"Für Leute, die neu in der Gegend sind, ist das eine tolle Möglichkeit, sich zu engagieren und neue Freunde zu finden", sagt Sadie. Die Teilnehmer waren zwischen 17 und 80 Jahre alt und stammten aus sieben verschiedenen Ländern.

Im Vereinigten Königreich fördern Wohltätigkeitsorganisationen für psychische Gesundheit und Gemeinden aktiv diese lebendigen Adventskalender als eine Möglichkeit, die Einsamkeit an Weihnachten zu bekämpfen. Eine Umfrage aus dem Jahr 2018 ergab, dass sich 17 Prozent der Menschen im Vereinigten Königreich über die Feiertage einsamer fühlten.

Auf der Website der pädagogischen Wohltätigkeitsorganisation The Eden Project finden Sie einen Leitfaden für die Gestaltung Ihres eigenen lebendigen Adventskalenders - aus der Feder von Amy.

"Ich habe in der Vergangenheit viele verschiedene Gemeinschaftsprojekte organisiert, und ich würde sagen, dass dies absolut das freudigste und schönste ist", sagt sie.