So wird man seine Vorgänger los: Es war eine seltsame Szene zu Beginn der Abschlussveranstaltung des Kongress der Kommunistischen Partei Chinas in der Großen Halle des Volkes in Peking: Zwei Männer führen den ehemaligen Staatschef Hu Jintao vor laufenden Kameras ab. Der 79-jährige Vorgänger von Xi Jinping wirkt sichtlich überrascht und will zunächst nicht von der Tribüne gehen. Der Stuhl neben Chinas Präsident und KP-Generalsekretär Xi bleibt anschließend leer. Der Hintergrund dieser Aktion ist noch unklar.