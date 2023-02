Erdrutsche im Süden Perus haben mindestens 15 Tote, 20 Verletzte und zwei Vermisste gefordert, teilten die Behörden mit und warnten, dass die Zahl der Opfer noch steigen könnte. Vor allem in der Region Arequipa hatten am Sonntag sintflutartige Regenfälle Schlamm- und Felsrutsche ausgelöst. Am stärksten betroffen waren vier Dörfer in einem Gebiet namens Nicolas Valcarcel, wo seit Sonntag heftige Regenfälle niedergegangen waren. In den Hügeln in der Nähe der Dörfer arbeiteten Bergleute und wurden wahrscheinlich weggeschwemmt.

Die Erdrutsche in Nicolas Valcarcel beschädigten 310 Häuser und zerstörten 10 weitere, außerdem wurden eine Gesundheitseinrichtung und drei Landstraßen in Mitleidenschaft gezogen, so die Behörden. Die Behörden in Arequipa baten die nationale Regierung, den Notstand auszurufen. Sie baten um Unterstützung in Form von Hubschraubern für humanitäre Flüge, schweren Maschinen zur Beseitigung der Trümmer und Treibstoff.

In der Zwischenzeit beschädigten weitere Erdrutsche, die sich am Sonntag in zwei Andenbezirken der zentralen Region von Lima ereigneten, 99 Häuser, so dass 265 Menschen obdachlos wurden und weitere Schäden an ihren Häusern entstanden, so ein Bericht des Zivilschutzes.