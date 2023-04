Tausende Trommeln zum Gedenken an den Tod Christi

Der am sehnlichsten erwartete Moment der Feierlichkeiten der Karwoche in der Stadt Calanda im Nordosten Spaniens ist die "rompida de la hora", der "Stundenschlag".

Tausende Trommler versammeln sich auf dem Dorfplatz und beginnen am Karfreitag um die Mittagszeit im Gleichklang zu trommeln; das ganze Dorf wird von einem unglaublichen Klang erfüllt. Die Tamborrada dauert bis zwei Uhr nachmittags des folgenden Tages, und nach Aussage der Einheimischen gibt es keine im Dorf. Es ist nicht ungewöhnlich, dass man Trommler mit zerschundenen Händen sieht.

Ostern ist eines der in Spanien am tiefsten verwurzelten Feste. Die Straßen der meisten spanischen Städte und Dörfer werden zum Schauplatz religiöser Inbrunst und Andacht, von Trauer und Meditation im Gedenken an den Tod Christi.